Російський «Газпром» погрожує «Нафтогазу»: Вітренко відреагував   

Компанія РФ говорить про припинення сплати за транзит газу через Україну

Російська державна компанія «Газпром» погрожує українському «Нафтогазу» санкціями через ініційований арбітраж – наслідком може стати припинення сплати за транзит газу через Україну. Про це повідомила пресслужба «Газпрому».

Російська компанія заявляє, що відкидає всі вимоги «Нафтогазу» щодо арбітражу, і повідомила про це Секретаріат Міжнародного арбітражного суду (МАС) Міжнародної торгової палати і голову «Нафтогазу» Юрія Вітренка.

У «Газпромі» вважають, що «ненадані українською стороною послуги не повинні і не будуть оплачуватися». Зауважимо, що транзитний контракт 2019 року був підписаний на умовах «качай або плати» – тобто незалежно від фізичних обсягів транзиту «Газпром» зобов’язаний його оплатити.

Як заявляє російська сторона, «Нафтогаз» нібито безпідставно відмовився виконувати свої транзитні зобов'язання через точку входу «Сохранівка». У «Нафтогазі» тоді пояснювали, що через російську війну низка об’єктів газотранспортної системи опинилися на тимчасово окупованій території, відтак наразі оператор не може здійснювати контроль за такими об'єктами.

«Газпром» вважає ініціювання арбітражу «Нафтогазом» «недружнім кроком і продовженням несумлінної поведінки української компанії». Там заявили, що «подальші спроби «Нафтогазу України» домагатися розгляду спору в МАС можуть призвести до того, що російські органи державної влади матимуть усі підстави для запровадження щодо компанії «Нафтогаз України» режиму санкції та внесення до санкційного переліку осіб».

Як стверджують у «Газпромі», це означатиме заборону для «Газпрому» виконувати перед «Нафтогазом» зобов'язання за вчиненими правочинами, включно зі здійсненням фінансових операцій. Фактично це унеможливить оплату за транзит газу.

Тим часом голова «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявляє: вчорашня заява «Газпрому» з погрозами «Нафтогазу» у санкціями через арбітраж є ще одним прикладом зневаги росіян до верховенства права. Вона вкотре доводить, що «Газпром» є інструментом незаконної агресивної війни рф проти України.

«У своїй заяві «Газпром» викривляє інформацію та маніпулює нею. Факти ж полягають у тому, що «Нафтогаз» послався на форс-мажорні обставини у зв’язку з транзитом газу через точку входу «Сохранівка», оскільки вона контролюється збройними силами Росії. Натомість ми запропонували транзит через точку входу «Суджа» без жодних додаткових витрат для російської сторони. Отже, «Нафтогаз» надав необхідні послуги, проте «Газпром» відмовився ними скористатися», – йдеться в повідомленні.

Всупереч твердженням «Газпрому», контракт не дає росіянам права виправдовувати невиконання своїх платіжних зобов’язань форс-мажорними обставинами.

Запровадження Швецією та Швейцарією санкцій через російську агресію проти України, очевидно, жодним чином не впливає ані на зміст та застосування відповідного законодавства, ані на неупереджене проведення арбітражу незалежними арбітрами, призначеними обома сторонами спору. Арбітраж відбудеться незалежно від участі в ньому «Газпрому».

«Відповідно до чинної угоди, «Газпром» визнав право «Нафтогазу» звертатися до арбітражу у випадку виникнення спорів. Це є звичайною реалізацією договірного права, а не «недружнім актом». Погроза «Газпрому» про накладення російських санкцій проти законного використання «Нафтогазом» цього права вкотре доводить тісний зв’язок між «Газпромом» та російською державою і ставить під загрозу весь міжнародний механізм мирного розв’язання спорів, учасником якого Росія є відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року», – каже Вітренко.