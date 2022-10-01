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Польща зіскочила з російської «газової голки». Звідки пішло паливо

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Польща зіскочила з російської «газової голки». Звідки пішло паливо
Газопровід Baltic Pipe було відкрито 27 вересня
фото: pap.pl

Газ до Польщі надходить новим трубопроводом Baltic Pipe 

У суботу, 1 жовтня, до Польщі почав надходити газ новим трубопроводом Baltic Pipe з Норвегії через Данію та Балтійське море. Про це повідомив польський оператор газопроводу Gaz-System, передає Reuters.

Трубопровід знаходиться в центрі стратегії Польщі щодо диверсифікації постачання газу в бік від Росії, яка почалася за багато років до того, як лютневе вторгнення Москви в Україну спровокувало глобальну енергетичну кризу.

Представник Gaz-System повідомив, що заявки або запити на подачу газу трубопроводом 1 жовтня склали 62,4 млн кВтг.

Трубопровід з річною пропускною спроможністю 10 млрд кубометрів був офіційно відкритий 27 вересня, через день після того, як було виявлено витоки в підводних газопроводах Nord Stream, які з'єднують Росію з Європою.

Росія припинила постачання газу до Польщі у квітні, коли та відмовилася платити у рублях.

Нагадаємо, раніше єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні запевнив, що ЄС «добре підготовлений» на випадок повного припинення постачання російського газу.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Російська Федерація цієї зими готує вирішальний енергетичний удар по країнах Європи. За його словами, Росія хоче зруйнувати життя кожного європейця.

До слова, раніше оператор «Північного потоку» Nord Stream AG оголосив, що на трьох нитках газопроводів системи у Балтійському морі виявлено одночасні руйнування.  У компанії підкреслили, що йдеться про безпрецедентне явище, всі інциденти сталися в один і той же день.

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Теги: Норвегія росія Польща газ

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