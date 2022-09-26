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Німеччина націоналізує активи «Газпрому» без виплати Росії компенсацій

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Німеччина націоналізує активи «Газпрому» без виплати Росії компенсацій
фото: finbalance.com.ua

Securing Oil for Europe перейде в управління Німеччини

Німеччина планує забрати управління над дочірньою компанією російського енергетичного гіганта «Газпром» – Securing Oil for Europe (SEFE), раніше – «Газпром Німеччина».  Фактично це означає націоналізацію російських підприємств, повідомляє Der Spiegel.

За інформацією видання, «після націоналізації дюссельдорфської енергетичної групи Uniper федеральний уряд планує подальші радикальні інтервенції на газовому ринку Німеччини». SEFE, який вже знаходиться під федеральною опікою, також має бути переданий державі.

Акція пов'язана з порятунком великого німецького імпортера газу VNG, який підписав великий контракт на постачання газу з Gazprom Germania, і що «Росія більше не постачає його, тому VNG має купити заміну за величезні гроші».

Нагадаємо, Росія перекрила газ Німеччині та Франції: «Північний потік» зупинився. Також повідомлялося, що «Газпром» змушує своїх працівників платити за лікування поранених в Україні

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Теги: Газпром гроші Німеччина росія

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