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Росія офіційно визнала, що здійснює газовий терор Молдови

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія офіційно визнала, що здійснює газовий терор Молдови
Росія шантажує Європу припиненням поставок газу
фото з відкритих джерел

«Газпром» погрожує розірвати контракт із Молдовою у будь-який момент

Російський «Газпром» заявив, що залишає за собою право на повне припинення поставок газу Молдові у разі порушення зобов'язання з оплати газу до 20 жовтня 2022 року, а також право на розірвання контракту у будь-який момент через «грубе порушення строків укладання угоди щодо врегулювання історичної заборгованості АТ «Молдовагаз». Про це йдеться у повідомленні «Газпрому».

Російський газовий монополіст стверджує, що компанія «Молдовагаз» протягом 2022 року регулярно порушувала умови контракту щодо терміну оплати за поставлений газ, а також неодноразово зверталася до «Газпрому» за пом'якшенням контрактних зобов'язань щодо обсягів поставок.

«Надалі будь-які прохання молдавської сторони, що передбачають зміни контрактних умов, оформлятимуться лише у вигляді відповідних доповнень до контракту», – повідомив «Газпром».

Крім того, він заявив, що НАК «Нафтогаз України» відмовляється надавати «Газпрому» послугу з транспортування газу в повному обсязі. Нібито з цієї причини у жовтні 2022 року ПАТ «Газпром» має можливість постачати до Молдови газ лише обсягом 5,7 млн куб. м на добу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Російська Федерація цієї зими готує вирішальний енергетичний удар по країнах Європи. За його словами, Росія хоче зруйнувати життя кожного європейця.

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Теги: газ Газпром Молдова росія

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