Із пошкоджених «Північних потоків» вийшов увесь газ

Витік газу із російських газопроводів тривав із 27 вересня

Влада Данії заявила в неділю, що в газопроводі «Північний потік-1» припинився витік. За добу до цього на «Північному потоці-2» також перестав витікати газ. Про це пише Associated Press.

Компанія Nord Stream AG поінформувала данське енергетичне агентство про те, що в трубопроводах «Північний потік-1», схоже, досягнуто стабільного тиску.

«Це вказує на те, що вихід газу з двох останніх витоків також завершився», – повідомило данське агентство.

У суботу данське агентство повідомило, що витік газу з пошкоджених газопроводів «Північний потік 2» у Балтійському морі також припинився.

Раніше повідомлялося, що у Балтійському морі в районах витоку газу з «Північних потоків» були помічені кораблі Військово-морського флоту Росії. Слідство встановить, чи причетні російські судна до вибухів на газопроводах.

Як повідомлялося, берегова охорона Швеції виявила ще один витік газу з «Північних потоків». Стокгольм підозрює грубий саботаж. До відома, за день до оголошення про витік газу на російських газопроводах «Північний потік» і «Північний потік-2» шведський національний сейсмологічний центр зареєстрував потужні підводні вибухи.

Нагадаємо, 27 вересня оператор «Північного потоку» Nord Stream AG оголосив, що на трьох нитках газопроводів системи у Балтійському морі виявлено одночасні руйнування. У компанії підкреслили, що йдеться про безпрецедентне явище, всі інциденти сталися в один і той же день.