Росія виставила Google багатомільйонний штраф через новини про Україну

Сума штрафу – це 10% з річного виторгу компанії в Росії

Російський суд призначив компанії Google штраф за невидалення з YouTube матеріалів щодо війни в Україні. Росія вимагала їхнього видалення, бо вони нібито містять «недостовірну інформацію про перебіг спеціальної військової операції в Україні». Про це повідомляють російські ЗМІ.

Мировий суд Таганського району Москви визнав американську корпорацію Google винною в повторному порушенні обмеження доступу до матеріалів, що містять заборонену інформацію, і призначив зворотний штраф у розмірі понад 21,770 млрд рублів (понад $375 млн).

У суді уточнили, що визначена сума штрафу – це 10% з річного виторгу компанії в Росії.

Додамо, що у грудні 2021 року в Москві суд виписав Google ще один штраф за відмову видаляти інформацію – у розмірі понад 7,2 млрд рублів (близько $98 млн тодішнім курсом). Компанія мала сплатити штраф до 19 березня, але не зробила цього. У травні пристави порушили стосовно Google справу про примусове стягнення штрафу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії слідчі завели кримінальну справу про «військові фейки» щодо експомічника незалежного депутата Новосибірська Кирила Левченка за те, що він запостив у соцмережах ролик із цитатою російського диктатора Володимира Путіна.

Також раніше співробітники поліції у Москві затримали відомого російського опозиціонера, депутата Красносільського муніципального округу РФ Іллю Яшина. Басманний суд Москви відправив за ґрати депутата Московського муніципального округу Красносельського Іллю Яшина за звинуваченням у поширенні «фейків» про російську армію. Причиною переслідування стали заяви Яшина про вбивства в Бучі.

Також раніше повідомлялося, що Міщанський суд Москви засудив муніципального депутата Олексія Горінова до семи років позбавлення волі за поширену інформацію про дії російських збройних сил.