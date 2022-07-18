У Росії слідчі завели кримінальну справу за цитування Путіна

Максимальне покарання за статтею про «військові фейки» у Росії – 15 років позбавлення волі

У Росії завели кримінальну справу про «військові фейки» на експомічника незалежного депутата Новосибірська Кирила Левченка за те, що він запостив у соцмережах ролик із цитатою російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Ні в ролику немає жодного твердження, лише путінська цитата, кадри розгромленої Бородянки під Києвом та питання Левченка, хто в цьому винен.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Кирилл Левченко (@levkrll)

Сам Левченко залишив Росію ще в листопаді і про кримінальну справу дізнався від своїх батьків похилого віку, яких викликали на допит. Пенсіонерам роз'яснили, що підставою для звинувачення їхнього сина у поширенні фейків про Збройні сили РФ став репост відео з цитатою президента РФ Володимира Путіна про те, що «ми [в Україні] знищуємо військові об'єкти, а мирні не бомбимо».

«Браві офіцери» Слідчого комітету викликали на допит моїх батьків, дружину та її батьків. Свідками у справі посту в Instagram. Дружина поряд зі мною, не в Росії. А ось наші вже дуже літні батьки там. Причому, мої навіть живуть в іншому регіоні, в селі. Але раптом вони бачили, як їхній 39-річний син та зять друкував дискредитацію бомбардувань України», – сказав Левченко.

За словами Кирила, слідчі також планують викликати на допит його дружину та її батьків. Чи клопотала сторона Слідчого комітету про обрання запобіжного заходу для Левченка, на цю мить невідомо. Сам Левченко з дружиною та дитиною залишив Росію восени 2021 року.

«Тепер я не можу повернутися до Росії. Якщо мене немає в країні, то, думаю, щоб зробити мені неприємно, вирішили піти родичами. Так до мене донесли, що в принципі є ця кримінальна справа, бо так би я і не дізнався. Мені ніхто зі Слідчого комітету не дзвонив, я по телефону їм підтвердив би, що в пості написано. Але вони вирішили піти у такий спосіб, через уже немолодих батьків», – зазначив він.

Кирило Левченко – колишній кандидат у міськраду Бердська від незалежної коаліції «Новосибірськ 2020». 2021 року його двічі заарештували за січневі акції протесту на підтримку політика Олексія Навального та політв'язнів. Після того, як регіональні штаби політика були визнані екстремістськими на території Росії, Левченко залишив країну.

Статтю 207.3 про «публічне поширення явно неправдивої інформації про використання збройних сил Російської Федерації» до Кримінального кодексу РФ внесли в березні 2022 року. У такий спосіб російська влада відреагувала на антивоєнні виступи та висловлювання, а також поширення інформації про війну, яка не виходить із офіційних російських джерел. Максимальне покарання за статтею – 15 років позбавлення волі.

Загалом у Росії після початку війни в Україні розслідується близько 70 кримінальних справ про «військові фейки».

Нагадаємо, раніше співробітники поліції у Москві затримали відомого російського опозиціонера, депутата Красносільського муніципального округу РФ Іллю Яшина. Басманний суд Москви відправив за ґрати депутата Московського муніципального округу Красносельського Іллю Яшина за звинуваченням у поширенні «фейків» про російську армію. Причиною переслідування стали заяви Яшина про вбивства в Бучі.

Також раніше повідомлялося, що Міщанський суд Москви засудив муніципального депутата Олексія Горінова до семи років позбавлення волі за поширену інформацію про дії російських збройних сил.