Суд РФ кинув соратника Навального за грати

Під час допиту Яшин відмовився давати свідчення, оскільки вважає справу «очевидно політично вмотивованою»

Басманний суд Москви відправив за грати депутата Московського муніципального округу Красносельського Іллю Яшина за звинуваченням у поширенні «фейків» про російську армію. Про це сам Яшин повідомиву Facebook.

Причиною переслідування стали заяви Яшина про вбивства в Бучі.

«І так, суд відправив мене в тюрму за антивоєнні виступи.юю Я не хочу тікати і ховатися від тих, кого зневажаю. Я не хочу принижуватися перед воєнними злочинцями і опускати на них очі.У петиції про моє затримання йдеться: «Яшин своїми промовами шкодив інтересам Росії...» Фігня… Не хвилюйтеся за мене, друзі. І я вас прошу: не дайте себе залякати. Я не боюся – і вам не варто. Ні війні», – написав політик.

Яшину інкримінували пункт «д» ч.2 ст.207.3 КК (поширення завідомо неправдивої інформації про дії збройних сил) – за те, що 7 квітня, він «говорив про те, що сталося в Бучі», заявив вчора адвокат політика Вадим Прохоров.

Швидше за все, мова йде про трансляцію 7 квітня, коли політик розповів слухачам про розкриті факти вбивства мирних жителів під Києвом. В ефірі був уривок з сюжету ВВС про трагедію в Бучі, потім Яшин проаналізував аргументи російської пропаганди, яка намагалася довести, що військові з Росії не вбивали мирних жителів, а документальні докази розправи були інсценовані і спровоковані.

На завершення Яшин попередив, що росіянам, які публікують докази воєнних злочинів у соцмережах, силовики «прямо погрожують кримінальними справами». Політик спрогнозував, що вони фактично перейдуть від загроз до дій.

Під час допиту Яшин відмовився давати свідчення, оскільки вважає справу «очевидно політично вмотивованою», заявила адвокат Марія Ейсмонт.

Засідання Басманного суду було закрито від слухачів і журналістів «з метою нерозголошення державної та іншої таємниці, що охороняється законом» – незважаючи на заперечення адвокатів.

Яшин рішуче виступав проти вторгнення Росії в Україну, але відмовився залишати країну. Він постійно звертався до цієї теми у своїх соцмережах та youTube-каналі і не побоявся називати «спецоперацію» війною.

Раніше повідомлялося, що Міщанський суд Москви засудив муніципального депутата Олексія Горінова до семи років позбавлення волі за поширену інформацію про дії російських збройних сил.