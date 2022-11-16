США можуть виділити Україні додаткові $37,7 млрд: на що підуть кошти

Білий дім запросив у Конгресу додаткові кошти на допомогу Україні

Білий дім звернувся до Конгресу з проханням виділити $37,7 млрд на допомогу Україні. Про це повідомляє CNBC.

За інформацією видання, у листі до спікера Палати представників Ненсі Пелосі директорка Адміністративно-бюджетного управління Шаланда Янг нагадує, що США підтримують Україну з перших днів повномасштабної війни і не повинні дати цій підтримці вичерпатися.

«Від початку розв'язаної (президентом РФ Владіміром) Путіним війни Сполучені Штати згуртували весь світ для підтримки України. Разом, за сильної двопартійної підтримки Конгресу, ми забезпечили допомогу, яка була критично важливою для успіху України на полі бою – і ми не можемо дозволити цій підтримці вичерпатися», - наголошує Янг.

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Допомога Україні, про яку просить Білий дім, охоплює:

$21,7 млрд на військову, розвідувальну та іншу оборонну підтримку;

$14,5 млрд на гуманітарну допомогу та підтримку функціонування українського уряду;

$900 млн на охорону здоров'я та підтримку українців, які мешкають у США;

$626 млн на підтримку ядерної безпеки України.

Нагадаємо, Пентагон, 11 листопада, оголосив про новий пакет військової допомоги ЗСУ.

Раніше речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер повідомив, що зенітно-ракетні комплекси Nasams вже в Україні та використовуються підрозділами Збройних сил України