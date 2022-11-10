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Новий пакет військової допомоги від США: що отримає Україна

Альона Боженко
glavcom.ua
Новий пакет військової допомоги від США: що отримає Україна
США опублікували перелік нової військової допомоги ЗСУ
фото ілюстративне

США надають Україні військову допомогу на $400 тис.

Пентагон у четвер, 11 листопада, оголосив про новий пакет військової допомоги ЗСУ. Міноборони США опублікував на своєму сайти повний список озброєння, яке отримає Україна. 

США надають Україні військову допомогу на $400 тис. Туди ввійдуть:

  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • 100 високомобільних бронетранспортерів HMMWV;
  • 21 тисяча звичайних 155-мм артилерійських снарядів;
  • 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
  • 10 тисяч 120-мм мінометних боєприпасів;
  • 400 гранатометів;
  • стрілецька зброя і понад 20 мільйонів патронів до неї;
  • підривне обладнання для знищення перешкод;
  • захисне спорядження для холодної погоди;
  • оптика.

Нагадаємо, раніше речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер повідомив, що зенітно-ракетні комплекси Nasams вже в Україні та використовуються підрозділами Збройних сил України

Міністр оборони США Ллойд Остін раніше зазначив, що українські сили мають достатньо сил і засобів для відновлення контролю над територіями на правому березі ріки Дніпро, безпосередньо в місті Херсон.

Водночас президент США Джо Байден раніше визнав, що Сполучені Штати Америки не можуть надати все озброєння, яке просить Україна.

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Теги: зброя Міноборони Дніпро Україна боєприпаси Херсон президент озброєння райдер

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