Новий пакет військової допомоги від США: що отримає Україна

США надають Україні військову допомогу на $400 тис.

Пентагон у четвер, 11 листопада, оголосив про новий пакет військової допомоги ЗСУ. Міноборони США опублікував на своєму сайти повний список озброєння, яке отримає Україна.

США надають Україні військову допомогу на $400 тис. Туди ввійдуть:

додаткові боєприпаси для HIMARS;

100 високомобільних бронетранспортерів HMMWV;

21 тисяча звичайних 155-мм артилерійських снарядів;

500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

10 тисяч 120-мм мінометних боєприпасів;

400 гранатометів;

стрілецька зброя і понад 20 мільйонів патронів до неї;

підривне обладнання для знищення перешкод;

захисне спорядження для холодної погоди;

оптика.

Нагадаємо, раніше речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер повідомив, що зенітно-ракетні комплекси Nasams вже в Україні та використовуються підрозділами Збройних сил України

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Міністр оборони США Ллойд Остін раніше зазначив, що українські сили мають достатньо сил і засобів для відновлення контролю над територіями на правому березі ріки Дніпро, безпосередньо в місті Херсон.

Водночас президент США Джо Байден раніше визнав, що Сполучені Штати Америки не можуть надати все озброєння, яке просить Україна.