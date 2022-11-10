Новий пакет військової допомоги від США: що отримає Україна
США надають Україні військову допомогу на $400 тис.
Пентагон у четвер, 11 листопада, оголосив про новий пакет військової допомоги ЗСУ. Міноборони США опублікував на своєму сайти повний список озброєння, яке отримає Україна.
США надають Україні військову допомогу на $400 тис. Туди ввійдуть:
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- 100 високомобільних бронетранспортерів HMMWV;
- 21 тисяча звичайних 155-мм артилерійських снарядів;
- 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
- 10 тисяч 120-мм мінометних боєприпасів;
- 400 гранатометів;
- стрілецька зброя і понад 20 мільйонів патронів до неї;
- підривне обладнання для знищення перешкод;
- захисне спорядження для холодної погоди;
- оптика.
Нагадаємо, раніше речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер повідомив, що зенітно-ракетні комплекси Nasams вже в Україні та використовуються підрозділами Збройних сил України
Міністр оборони США Ллойд Остін раніше зазначив, що українські сили мають достатньо сил і засобів для відновлення контролю над територіями на правому березі ріки Дніпро, безпосередньо в місті Херсон.
Водночас президент США Джо Байден раніше визнав, що Сполучені Штати Америки не можуть надати все озброєння, яке просить Україна.
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