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Посол США в Україні відреагувала на ракетні удари рашистів

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Посол США в Україні відреагувала на ракетні удари рашистів
Посол США в Україні Бріджит Брінк
фото з відкритих джерел

«Ми продовжуватимемо підтримувати українців»

Російські загарбники сьогодні, 15 листопада, здійснили масовану ракетну атаку на Україну. На тлі чергової масштабної атаки рашистів посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк запевнила українців у продовженні підтримки. Про це дипломат написала у Твіттері.

«Чергова хвиля жорстоких нападів – думками з нашими колегами, сусідами та друзями тут, у Києві та по всій Україні. Ми продовжуватимемо підтримувати українців, які місяцями залишалися мужніми перед обличчям безглуздого нападу Росії, а також з тими, хто бореться за захист України», – зазначила посол Брінк.

Заява посла США в Україні у Твіттері
Заява посла США в Україні у Твіттері

Нагадаємо, сьогодні удень рашисти завдали масованого удару по Україні.

У Києві зафіксовано кілька влучань російських ракет. Ворожа зброя уразила житлові будинки. На місці працюють рятувальники та лікарі. Відомо про одного загиблого.

Російські терористи завдали чергового спланованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Ситуація критична.

Теги: посол рашисти США війна росія окупанти Бріджит Брінк

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