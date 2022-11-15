Посол США в Україні відреагувала на ракетні удари рашистів

«Ми продовжуватимемо підтримувати українців»

Російські загарбники сьогодні, 15 листопада, здійснили масовану ракетну атаку на Україну. На тлі чергової масштабної атаки рашистів посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк запевнила українців у продовженні підтримки. Про це дипломат написала у Твіттері.

«Чергова хвиля жорстоких нападів – думками з нашими колегами, сусідами та друзями тут, у Києві та по всій Україні. Ми продовжуватимемо підтримувати українців, які місяцями залишалися мужніми перед обличчям безглуздого нападу Росії, а також з тими, хто бореться за захист України», – зазначила посол Брінк.

Заява посла США в Україні у Твіттері

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