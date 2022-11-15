Стало відомо, за яких умов США передадуть Україні модифіковані дрони Gray Eagle

США розглядають можливість внесення змін у технічні налаштування дронів та видалення окремих компонентів

Адміністрація США, а також американське військове керівництво вивчають можливості для передачі Україні модифікованих сучасних безпілотників Gray Eagle, у яких будуть вилучені чутливі технології й компоненти. Про це йдеться в повідомленні CNN із посиланням на двох чиновників в адміністрації та Конгресі США.

«Сполучені Штати розглядають, як можна модифікувати смертоносний дрон. Зміни, які зроблять менш небезпечними будь-які можливі втрати цих дронів з їхніми чутливими технологіями, можливо, підвищать ймовірність того, що Україна отримає їх», – зауважили чиновники.

Зокрема, розглядається можливість внесення змін у технічні налаштування та видалення окремих компонентів. «Але ці речі вимагають часу і є досить складними», – зазначив один зі співрозмовників.

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Інший офіційний представник підтвердив, що в армії США вивчаються питання щодо можливості внесення таких змін у конструкцію безпілотника, виготовленого компанією General Atomics, відомому під кодовою назвою MQ-1C Gray Eagle.

«Коли йдеться про безпілотники, це найкраще, що ви можете отримати. Це справді вишукані дрони»,– зауважив у цьому зв’язку директор програми міжнародної безпеки в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс.

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