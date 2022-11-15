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Стало відомо, за яких умов США передадуть Україні модифіковані дрони Gray Eagle

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, за яких умов США передадуть Україні модифіковані дрони Gray Eagle
США бояться захоплення дронів армією Росії
фото з відкритих джерел

США розглядають можливість внесення змін у технічні налаштування дронів та видалення окремих компонентів

Адміністрація США, а також американське військове керівництво вивчають можливості для передачі Україні модифікованих сучасних безпілотників Gray Eagle, у яких будуть вилучені чутливі технології й компоненти. Про це йдеться в повідомленні CNN із посиланням на двох чиновників в адміністрації та Конгресі США.

«Сполучені Штати розглядають, як можна модифікувати смертоносний дрон. Зміни, які зроблять менш небезпечними будь-які можливі втрати цих дронів з їхніми чутливими технологіями, можливо, підвищать ймовірність того, що Україна отримає їх», – зауважили чиновники.

Зокрема, розглядається можливість внесення змін у технічні налаштування та видалення окремих компонентів. «Але ці речі вимагають часу і є досить складними», – зазначив один зі співрозмовників.

Інший офіційний представник підтвердив, що в армії США вивчаються питання щодо можливості внесення таких змін у конструкцію безпілотника, виготовленого компанією General Atomics, відомому під кодовою назвою MQ-1C Gray Eagle.

«Коли йдеться про безпілотники, це найкраще, що ви можете отримати. Це справді вишукані дрони»,– зауважив у цьому зв’язку директор програми міжнародної безпеки в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс.

Раніше повідомлялось, що кремлівські пропагандисти почали готувати росіян до відступу у Крим.

Також Олексій Резніков заявив, що Україна може повернути Крим без бою на тлі внутрішньої кризи у РФ.

Нагадаємо, триває 264-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території,  продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат триває підготовка мобілізованого ворожого особового складу у військових навчальних закладах, центрах підготовки та подальше його переміщення до районів ведення бойових дій.

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Теги: США ЗСУ зброя війна Україна

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