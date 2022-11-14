США примушують Україну до переговорів? «Слуга народу» пояснив останню заяву Саллівана

Нардеп Богдан Яременко нагадав, що підтримка України у США задекларована в такий спосіб, що будь-який шантаж України щодо військової допомоги міг би обернутися серйозною політичною кризою для влади Сполучених Штатів

Народний депутат від «Слуги народу» Богдан Яременко висловив переконання, що США не планують тиснути на Україну політично, а тим більше матеріально, щоб змусити нашу державу до переговорів з Росією. Про це Яременко написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи інформацію зі ЗМІ про те, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на переговорах із президентом України Володимиром Зеленським запропонував йому задуматися про «реалістичні вимоги» для початку переговорів.

Народний депутат зазначив, що розмови про переговори зараз вигідні Росії. На його думку, держава-агресорка зараз шукає способи добитися «стратегічної паузи» у війні.

«Диму без вогню не буває. Якщо розмови про переговори точаться і ширяться різними джерелами, значить або хтось дуже хоче цих переговорів, або для чуток і пересудів є якісь фактичні підстави.

Викинуті водночас в російському сегменті «миротворчі плани» (РФ забирається звідусіль, а «питання Криму» на якийсь час заморожується) найбільш вірогідно є черговою «інформаційною качкою» Кремля.

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Ризикну припустити, що наміри завоювати Україну стали для Росії планом «Б». Натомість планом «А» стало – не програти занадто багато чи навіть усе. В рамках цього плану росіяни починають намацувати вірогідні контури того, що хтось називатиме планом врегулювання чи миру, але вони вважатимуть стратегічною паузою», – написав він.

Яременко наголосив, що навіть таке завдання – непросте для Росії, адже Україна не бажає вести переговори з РФ до звільнення окупованих територій.

Також, на думку нардепа, окрім ситуації на фронті підставою для початку таких активних інформаційних заходів були останні американо-російські контакти з ядерних питань.

«Впродовж останніх місяців наші партнери зробили дуже багато для того, щоб переконати Росію, що застосування ядерної зброї – поганий для Росії варіант продовження війни», – йдеться у дописі.

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Яременко не виключає, що інформаційні повідомлення про радника з питань нацбезпеки президента США Саллівана, який переконує Україну осмислити реалістичні вимоги щодо Криму, можуть бути і правдивими, і «віддзеркалювати певні «червоні лінії», які під час ядерних консультацій окреслили росіяни». Нардеп зауважив, що збереження контролю над Кримом при втраті усіх інших окупованих в Україні територій «дійсно зараз вже має вигляд, як непоганий варіант для Кремля».

Водночас нардеп сумнівається, що США не примушуватимуть Україну до певних умов перемир’я.

«Тиснути на Україну політично, а тим більше – матеріально (це наш найбільший страх – узалежнення військової та інших видів допомоги США від нашої згоди на переговори з РФ), переконаний, США все ж таки не планують, бо не можуть. Підтримка України задекларована в такий спосіб, що не передбачає можливість змінити позицію без серйозної політичної кризи для партії влади. Пригадаємо, що навіть безпардонний Трамп, вимагаючи від України певних правових і процесуальних кроків, які би він використав у внутрішньополітичній боротьбі, не зміг гратися у затримування військової допомоги більше кількох тижнів, – а потім під шаленим тиском публічної критики в США був змушений виправдовуватися, юлити, «відкочуватися», – зазначив Яременко.

При цьому політик наголосив, що наші партнери США і ЄС – це не бездонна діжка матеріальної допомоги. Тому Україна, на його думку, повинна дбати увесь час про те, що партнери мали щонайменше бажання не знижувати рівень допомоги Україні.

«Для того, щоб США і ЄС бачили «світло в кінці тунелю» війни ми повинні наступати і добиватися перемог. Це одне з найскладніших і найважливіших завдань. Без просування України вперед на Схід і на Південь ентузіазму наших партнерів (та зрештою і самих українців) може не вистачити надовго. Чим успішнішими будуть дії Збройних сил на полі бою, тим тихішими будуть розмови про переговори з РФ (можливо до межі Криму, але і до цієї межі ще потрібно дійти через Херсонську, Запорізьку, Донецьку і Луганську області), – вважає депутат.

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Нагадаємо, раніше газета The Wall Street Journal повідомила, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван 4 листопада на переговорах із президентом України Володимиром Зеленським запропонував йому задуматися про «реалістичні вимоги» для початку переговорів. Йшлося, зокрема, про заявлений Україною курс на деокупацію захопленого Росією у 2014 році Криму.

Також у листопаді у ЗМІ з'явилася інформація, що головний радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван протягом останніх місяців вів конфіденційні розмови з головними помічниками президента Росії Володимира Путіна. Це було зробленого для того, щоб зменшити ризик ширшого конфлікту навколо України та застерегти Москву від використання ядерної чи іншої зброї масового знищення США.

Також повідомлялося, що Сполучені Штати Америки та Північноатлантичний альянс не відкидають можливості проведення мирних переговорів між Україною та Росією. Проте, за інформацією видання La Repubblica, вони назвали одну умову таких перемовин – спочатку Україна повинна відвоювати Херсон.

Представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова нещодавно заявила, що Росія готова до відкритих переговорів з Україною «з урахуванням реалій, які складаються зараз».