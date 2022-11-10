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Обслуговування платежів дипустанов: США послабили антиросійські санкції

Юрій Лящук
glavcom.ua
Обслуговування платежів дипустанов: США послабили антиросійські санкції
Ліцензія не дозволяє здійснювати будь-які банківські транзакції РФ
фото з відкритих джерел

До таких операцій належать зокрема виплата заробітної плати та компенсація праці працівникам російських посольств і консульств

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів США видало генеральну ліцензію, яка виводить з-під дії санкцій операції, пов’язані з обслуговуванням діяльності російських дипломатичних представництв. Відповідна інформація міститься на сайті Мінфіну США.

Генеральна ліцензія дозволяє американським фізичним та юридичним особам «здійснювати всі операції, які зазвичай відбуваються і є необхідними для офіційної діяльності дипломатичних або консульських представництв уряду Російської Федерації».

До таких операцій належать зокрема виплата заробітної плати та компенсація праці працівникам російських посольств і консульств. Дія генеральної ліцензії поширюється на операції як у США, так і за їхніми межами.

Міністерство фінансів США зауважує, що генеральна ліцензія не дозволяє здійснювати будь-які транзакції за участю підсанкційних фізичних та юридичних осіб – зокрема й російських банків, проти яких запроваджені обмеження.

Раніше стало відомо, за яких умов Сербія запровадить санкції проти Росії.

Також Банкова пояснила, чому Кремль виклянчує переговори.

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Теги: санкції росія США

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