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США завдають удару по економіці Росії

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
США завдають удару по економіці Росії
Рішення дає Сполученим Штатам можливість застосувати повну силу антидемпінгового законодавства
фото з відкритих джерел

США позбавляють РФ статусу країни з ринковою економікою 

Сполучені Штати більше не розглядатимуть Росію як країну з ринковою економікою, заявило міністерство торгівлі, скасовуючи статус, наданий два десятиліття тому, який обмежував розрахунок антидемпінгових мит на російські товари. Про це пише Reuters.

Міністерство торгівлі заявило: його аналіз виявив, що масштабна участь уряду в російській економіці призвела до викривлення цін і витрат, які не точно відображають, чи справедливо російські компанії встановлювали ціни на імпорт у Сполучені Штати.

«Це рішення дає Сполученим Штатам можливість застосувати повну силу антидемпінгового законодавства США для усунення ринкових спотворень, викликаних посиленням втручання російського уряду в їхню економіку», – йдеться в заяві міністерства торгівлі США.

У 2002 році Вашингтон надав Росії статус країни з ринковою економікою, що стало важливим кроком для вступу Росії до Світової організації торгівлі (СОТ) у 2012 році. Минулого року Американська торгова палата в Росії заявила, що Москва зможе оскаржити будь-яке рішення США про позбавлення Росії статусу ринкової економіки в СОТ. Однак відносини Москви із Заходом різко погіршилися після вторгнення Росії в Україну.

Сполучені Штати разом з іншими західними країнами запровадили санкції, спрямовані на те, щоб економічно обмежити Росію після того, як Москва почала війну в Україні.  

Як відомо, відхід західних компаній та санкції катастрофічно завдадуть шкоди російській економіці.

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Теги: імпорт Москва Вашингтон санкції економіка

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