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Десятий – не останній: Зеленський розповів про новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Десятий – не останній: Зеленський розповів про новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії
За словами президента, українські дипломати працюють над тим, щоб розширити санкції ще на російську атомну галузь
фото: Офіс президента

У десятому пакеті є нові санкційні кроки проти військової промисловості та фінансового сектору держави-терориста

Сьогодні затверджено десятий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії за війну. Десятий – і, очевидно, не останній пакет. Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму зверненні наприкінці 367-го дня війни.

«Зараз, у десятому пакеті, є нові санкційні кроки проти військової промисловості та фінансового сектору держави-терориста і проти пропагандистів, які втопили у брехні російське суспільство і намагаються поширити свою брехню на весь світ. У них це точно не вийде», – сказав Зеленський.

За словами президента, українські дипломати і вся держава працюють над тим, щоб розширити глобальні і, зокрема, європейські санкції ще на російську атомну галузь, на Росатом та всіх, хто причетний до ракетної програми і ядерного шантажу держави-терориста. Вже є відповідні кроки партнерів – Сполучених Штатів, Британії. Очікуємо таких кроків і від Європейського Союзу.

«Дуже хороший дипломатичний імпульс цього тижня дала й наша резолюція, яку було ухвалено на Генеральній Асамблеї ООН. Резолюція щодо миру для України, щодо територіальної цілісності для нашої держави і щодо захисту міжнародного права від агресії Росії. Фактично, ми бачимо, що сенс нашої формули миру стає основою конкретних міжнародних політико-правових рішень і їх підтримує світова більшість», – наголосив глава держави.

Зеленський зауважив, що кожен успіх наших дипломатів, кожна зовнішньополітична можливість нашої держави, кожен прояв світової уваги до українців – базуються на незламності народу України, незламності наших воїнів. На тому, що Україна – міцна і постійно міцнішає. Світ любить сильних. І допомагає сміливим.

«Глобальний центр сили і сміливості зараз тут, в Україні, саме в наших людях, які боронять нашу державу. Які боронять нашу землю, нашу Донеччину, нашу Луганщину, всі наші землі, де тривають дуже жорсткі і болісні бої», – підсумував президент.

Нагадаємо, Євросоюз ухвалив десятий пакет санкцій проти Росії. До санкційних списків увійшла 121 фізична та юридична особа з РФ

Раніше Польща, яка виступає за посилення санкційного режиму для РФ, погодилася схвалити пакет за «шістьма гарантованими умовами», які передбачають включення до списку санкцій осіб, відповідальних за депортацію українських дітей до Росії, посилення роботи з білоруських санкцій, подальшу роботу над санкціями щодо атомної галузі, застосування санкцій до російських діамантів, спеціальний механізм, що контролює рівень диверсифікації імпорту синтетичного каучуку в ЄС та початок роботи із притягнення до відповідальності 150 російських пропагандистів, список яких було запропоновано Польщею.

Читайте також:  Посли ЄС досягли згоди щодо десятого пакета санкцій для РФ

Теги: санкції держава Володимир Зеленський Україна президент

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