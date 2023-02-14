Ексглава світового хокею отримав громадянство РФ

Фазель зайнявся виробництвом яблук

Колишній президент Міжнародної федерації хокею Рене Фазель став громадянином Росії. Про це повідмоляють росЗМІ.

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Також відомо, що Фазель зареєструвався у Росії як індивідуальний підприємець у січні 2022 року. Він став основним власником ТОВ «Алма Холдінг».

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, минулого тижня колишньому керівнику IIHF перейшла частка у розмірі 54% російської компанії, яка займається вирощуванням яблук у Краснодарському краї. 46% акцій, що залишилися, володіє «Волга груп агро».

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Фазель очолював IIHF з 1994 по 2021 рік. У січні 2022 року він був внесений до ЄДРІП як індивідуальний підприємець.

У березні 2022 року Фазель виступав проти рішення IIHF призупинити діяльність федерацій хокею Росії та Білорусі через вторгнення російських військ в Україну.

Нагадаємо, раніше, коли в Білорусі забирали право проведення чемпіонату світу через тортури незгодних з результатами президентських виборів, Фазель став на бік Лукашенка. Світовий хокейний форум все ж таки перенесли в Прибалтику, але швейцарець поїхав у Мінськ, чим скомпрометував Міжнародну федерацію. Зокрема депутат Європарламента чех Павел Теличка назвав поїздку Фазеля в Білорусь «ганьбою хокею».