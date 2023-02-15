Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

РФ намагалася викрасти українські судна з Іспанії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
РФ намагалася викрасти українські судна з Іспанії
Загальна вартість кораблів – понад 10 млн доларів
СБУ

Зловмисникам загрожує покарання до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна

Служба безпеки України спільно з правоохоронними органами Королівства Іспанія запобігла спробам Росії привласнити майно воднотранспортного держпідприємства України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Керівництво підсанкційної компанії з РФ намагалось заволодіти двома українськими промисловими суднами, які перебувають на території іспанського порту. Загальна вартість кораблів – понад 10 млн дол.

«Для реалізації оборудки представники країни-агресора «домовились» з посадовцями українського держпідприємства про оренду плавзасобів афілійованою бізнес-структурою, яку контролюють з Росії. Потім учасники схеми створили штучні умови для передачі суден російській компанії нібито за погашення боргу у вигляді арештованих активів в Україні», – йдеться в повідомленні.

Втім співробітники СБУ спільно із західними партнерами своєчасно викрили злочинний механізм, встановили осіб, причетних до його організації, і заблокували незаконну передачу українського майна. За матеріалами Служби безпеки суд наклав арешт на морські судна.

РФ намагалася викрасти українські судна з Іспанії фото 1

Після проведення невідкладних слідчо-оперативних дій їх буде повернуто у власність України.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору), вирішується питання щодо повідомлення про підозру посадовцям держпідприємства та їхнім спільникам, причетним до оборудки.

Зловмисникам загрожує покарання до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що СБУ завадила російським олігархам уникнути націоналізації своїх активів в Україні.

Теги: СБУ росія Україна Іспанія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Йдеться про Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат та агрохолдинг «Інвест Агро»
СБУ завадила російським олігархам уникнути націоналізації своїх активів в Україні (фото)
Сьогодні, 10:17
Служби безпеки повідомили Сергію Рудському про підозру за трьома статтями
СБУ повідомила про підозру першому заступнику начальника генштабу РФ
Вчора, 14:49
Для масового «обдзвону» українських банків організатори схеми використовували кол-центр у Донецьку
Обікрали маріупольців майже на 100 млн грн: СБУ викрила шахраїв з оточення терориста Пушиліна
Вчора, 10:20

Кримінал

РФ намагалася викрасти українські судна з Іспанії
РФ намагалася викрасти українські судна з Іспанії
У Києві виховательки катували малюків у корекційному дитсадку
У Києві виховательки катували малюків у корекційному дитсадку
Адвокат Юрій Сухов: Ситуація з антикорупційними органами в Україні є унікальною
Адвокат Юрій Сухов: Ситуація з антикорупційними органами в Україні є унікальною
Що роблять росіяни з вивезеними українськими дітьми – дослідження
Що роблять росіяни з вивезеними українськими дітьми – дослідження
Прокуратура удруге спіймала на хабарі заступника мера Пустомитів
Прокуратура удруге спіймала на хабарі заступника мера Пустомитів
На митниці виявлено велику партію російських запчастин
На митниці виявлено велику партію російських запчастин

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Рятуйся хто може. Чому США, Канада і Франція закликали своїх громадян покинути Росію та Білорусь
21K
Окупанти перейшли до війни на виснаження – генерал США
15K
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
«Білий квиток» не є підставою для звільнення від мобілізації – роз’яснення експертів
12K
Захисники знищили російський «Солнцепьок»: феєричне відео
12K
ЗСУ перетворили «винищувач Пригожина» на брухт (відео)

Новини

В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
Сьогодні, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
Сьогодні, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
Вчора, 16:38
Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
Вчора, 07:33
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
13 лютого, 18:50
Працевлаштування українців у Польщі: оприлюднено втішну статистику
13 лютого, 17:07

Прес-релізи

Підтримка ЗСУ. Звітує Фонд Порошенка
Підтримка ЗСУ. Звітує Фонд Порошенка
15 лютого, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту