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Посли ЄС досягли згоди щодо десятого пакета санкцій для РФ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Посли ЄС досягли згоди щодо десятого пакета санкцій для РФ
Підписання важливого для України документу очікують уже незабаром
фото: https://sud.ua

Очікується, що документ буде схвалений у письмовому вигляді уже сьогодні

Посли країн-членів Європейського союзу вже домовились щодо десятого пакета санкцій для Росії, рішення буде схвалено письмово у суботу. Про це агентству «Інтерфакс-Україна» у Брюсселі повідомив європейський дипломат.

«Санкції будуть затверджені за письмовою процедурою у першу половину дня суботи», – зазначив він.

За словами дипломата, Польща, яка виступає за посилення санкційного режиму для РФ, погодилася схвалити пакет за «шістьма гарантованими умовами», які передбачають включення до списку санкцій осіб, відповідальних за депортацію українських дітей до Росії, посилення роботи з білоруських санкцій, подальшу роботу над санкціями щодо атомної галузі, застосування санкцій до російських діамантів, спеціальний механізм, що контролює рівень диверсифікації імпорту синтетичного каучуку в ЄС та початок роботи із притягнення до відповідальності 150 російських пропагандистів, список яких було запропоновано Польщею.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу ввечері 24 лютого погодили десятий пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну. Санкції передбачають, серед іншого, жорсткіші обмеження на експорт до Росії продукції подвійного призначення та технологій, цільові обмежувальні заходи проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують війну, поширюють пропаганду або постачають безпілотники, що використовуються окупантами у війні, а також заходи протидії російській дезінформації.

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Теги: росія Польща санкції експорт Україна 24 лютого

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