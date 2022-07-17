Стало відомо, які країни ЄС найбільше блокують російські активи

Загалом Європейський Союз заморозив 13,9 млрд євро

Шість із 27 країн Європейського Союзу беруть найбільш активну участь у блокуванні російських активів. Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, пише Bloomberg.

За словами Єврокомісара, на частку Німеччини, Франції, Ірландії, Австрії, Бельгії та Люксембургу припадає 12,7 млрд із 13,9 млрд євро заморожених російських активів в ЄС.

«Є шість держав-членів, які виконують цю роботу (блокують активи – «Главком».) У нас ситуація, коли деякі країни-члени надають нам багато інформації, а інші – дуже мало», – сказав Рейндерс.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Європейський Союз приступить до розгляду восьмого пакета санкцій проти Росії восени.

Також повідомлялося, що ЄС готує конфіскацію російських активів на користь України. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Європейський Союз розпочинає юридичну підготовку для передачі заморожених російських активів, у тому числі власності олігархів, на відновлення України після завершення бойових дій.

Додамо, що Швейцарія чинить опір плану України щодо конфіскації заморожених російських активів на $500 млн.