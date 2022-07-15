США дозволили низку транзакцій з РФ і пом’якшили санкції
США зняли низку санкцій з Росії
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США тимчасово дозволили проведення операцій з колишньою донькою «Газпрому»
Сполучені Штати Америки (США) дозволили транзакції з Росією, які пов'язані з добривами і продовольством. Про це повідомляє Міністерство фінансів США.
Зокрема, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) видало генеральні ліцензії на транзакції з Росією, пов'язані з продовольством, насінням, добривами, ліками та медичним обладнанням.
Дозволено транзакції на:
- виробництво, виготовлення, продаж або транспортування сільськогосподарських товарів, сільськогосподарського обладнання, ліків, виробів медичного призначення, запасних частин і комплектуючих до них або оновлення програмного забезпечення для медичних пристроїв
- профілактику, діагностику або лікування Covid-19 (включаючи дослідження або клінічні дослідження, пов'язані з Covid-19)
- поточні клінічних випробувань та інших медичних досліджень.
Крім того, США тимчасово дозволили проведення операцій з колишньою донькою «Газпрому» компанією Gazprom Germania і зняли санкції з дочірньої компанії «Альфа-Банку» в Казахстані (JSC Alfa Bank).