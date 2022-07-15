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    Економіка

    США дозволили низку транзакцій з РФ і пом’якшили санкції

    США зняли низку санкцій з Росії - США дозволили низку транзакцій з РФ і пом’якшили санкції
    США зняли низку санкцій з Росії
    фото з відкритих джерел

    США тимчасово дозволили проведення операцій з колишньою донькою «Газпрому»

    Сполучені Штати Америки (США) дозволили транзакції з Росією, які пов'язані з добривами і продовольством. Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

    Зокрема, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) видало генеральні ліцензії на транзакції з Росією, пов'язані з продовольством, насінням, добривами, ліками та медичним обладнанням.

    Дозволено транзакції на:

    • виробництво, виготовлення, продаж або транспортування сільськогосподарських товарів, сільськогосподарського обладнання, ліків, виробів медичного призначення, запасних частин і комплектуючих до них або оновлення програмного забезпечення для медичних пристроїв
    • профілактику, діагностику або лікування Covid-19 (включаючи дослідження або клінічні дослідження, пов'язані з Covid-19)
    • поточні клінічних випробувань та інших медичних досліджень.

    Крім того, США тимчасово дозволили проведення операцій з колишньою донькою «Газпрому» компанією Gazprom Germania і зняли санкції з дочірньої компанії «Альфа-Банку» в Казахстані (JSC Alfa Bank).

    Теги: росія окупанти США санкції війна Україна окупація #stoprussia
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    США дозволили низку транзакцій з РФ і пом’якшили санкції