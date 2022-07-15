США дозволили низку транзакцій з РФ і пом’якшили санкції

США тимчасово дозволили проведення операцій з колишньою донькою «Газпрому»

Сполучені Штати Америки (США) дозволили транзакції з Росією, які пов'язані з добривами і продовольством. Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Зокрема, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) видало генеральні ліцензії на транзакції з Росією, пов'язані з продовольством, насінням, добривами, ліками та медичним обладнанням.

Дозволено транзакції на:

виробництво, виготовлення, продаж або транспортування сільськогосподарських товарів, сільськогосподарського обладнання, ліків, виробів медичного призначення, запасних частин і комплектуючих до них або оновлення програмного забезпечення для медичних пристроїв

профілактику, діагностику або лікування Covid-19 (включаючи дослідження або клінічні дослідження, пов'язані з Covid-19)

поточні клінічних випробувань та інших медичних досліджень.

Крім того, США тимчасово дозволили проведення операцій з колишньою донькою «Газпрому» компанією Gazprom Germania і зняли санкції з дочірньої компанії «Альфа-Банку» в Казахстані (JSC Alfa Bank).