«Щоб врятувати Україну, пригальмуйте на автобані!» Світова преса у пошуках спасіння від Путіна

«Зменшення споживання енергоресурсів – спосіб зупинити нафтових диктаторів»

Західні ЗМІ останнім часом відзначилися низкою публікацій про те, як зменшити енергетичну залежність від Росії. Основних меседжів два. Перший – до лідерів і урядів держав – із закликом напрацювати стратегію активнішого переходу на чисту енергетику. Другий – до споживачів – із простим закликом максимально економити.

«Українці борються за свободу ціною своїх життів. Нас просять всього лише пригальмувати»

«США виділяються серед розвинутих країн тим, що прирівнюють свободу до володіння зброєю, Німеччина майже унікальна у визначенні свободи як відсутності обмежень швидкості на автобані. Однак цей менталітет зараз врізається в імператив енергозбереження, що, у свою чергу, є частиною спільних зусиль Заходу протистояти розпалюванню війни президентом Росії Володимиром Путіним», – пише The Washington Post.

Згідно із законами фізики, щоб рухатися швидше, потрібно більше пального.

«Військова машина Путіна вимагає, щоб Росія була нафтовою державою. Він використовує вугілля, нафту та природний газ своєї країни двома способами. Перший – заробити гроші на свою армію. Другий – зробити інші європейські країни, включаючи Німеччину, залежними від російських трубопроводів і, таким чином, уразливими для шантажу. Він уже відключив газ Болгарії, Польщі, Фінляндії, Нідерландам і Данії, а також прикрутив його Німеччині та іншим країнам. Міністр енергетики Німеччини Роберт Хабек попереджає: Путін може повністю закрити трубопроводи.

Порятунок, якщо він існує, – у збереженні суспільством енергії, вважає Хабек. Він попросив людей приймати душ не так довго, як завжди, і в не дуже гарячій воді, і це має сенс.

«Так само, як вимкнути кондиціонер влітку та і прикрутити опалення взимку, сісти на потяг замість того, щоб летіти, і взагалі скасувати непотрібні поїздки. А чому б не висушити білизну на сонці, коли воно світить?», – йдеться у статті.

фото: competition.org.za

Середня швидкість на німецьких автобанах у 2019 році становила 125 км/год. Німецьке агентство з охорони навколишнього середовища вважає, що запровадження обмеження в 100 км/год на автобанах, а також зниження обмеження зі 100 до 80 км/год на сільських автомагістралях заощадить 6,4 млн тонн вуглецевих викидів. Greenpeace вважає, що це призведе до скорочення німецького імпорту нафти приблизно на 2,5%.

«Ми повинні сподіватися, що в якийсь момент у майбутньому ми отримаємо всю необхідну енергію від сонця, вітру та океанів, щоб ми могли припинити забруднювати нашу атмосферу та фінансувати нафтових диктаторів, таких як Путін. До того часу найкраще, що ми можемо зробити, це змінити свій спосіб життя – іноді трохи, іноді суттєво. Українці борються за свободу ціною своїх життів. Нас просять всього лише пригальмувати. Це не надто багато», – резюмує видання.

«Ваш старий холодильник – друг Володимира Путіна»

«Найкраща енергія – це та, яку ми не споживаємо. У Європі офіційні особи зараз працюють над планом боротьби з кризою, він, ймовірно, буде опублікований через кілька тижнів, і який буде зосереджений на заходах щодо споживання», – пише Bloomberg у матеріалі під заголовком «Ваш старий холодильник – друг Володимира Путіна. На звалище його!».

Оскільки основна увага зосереджена на нафті та природному газі, люди не помічають того, що відбувається на європейських ринках електроенергії, йдеться у статті.

Стара техніка споживає більше енергії, ніж сучасна

«Електроенергія виробляється на станціях, для роботи яких потрібен газ. Зменшення споживання електроенергії є ключовим фактором для зменшення споживання газу (електростанції працюють на газі) – і залежності від Росії», – резюмує Bloomberg.

«Енергетичний перехід має відбутися, але він не буде безболісним»

Політики в Європі, а тепер і в США, мають добрі амбіції прискорити розвиток зеленої енергії протягом цього десятиліття. Але насправді не було жодного плану, як впоратися з V-подібним відновленням попиту на нафту, яке настало з відродженням після пандемії, а тим більше з перебоями в постачанні енергоресурсів внаслідок санкцій проти Росії, пише Market Watch.

Європа, принаймні, мала напівузгоджений план, поки війна в Україні не показала, наскільки такі країни, як Німеччина, які відмовляються від атомної енергетики — від досягнення переходу на чисту енергію.

«Енергетичний перехід має відбутися, але він не буде безболісним. Найкращий спосіб заохотити довгострокові інвестиції виробників і споживачів у зелену енергетику – мати надійно високу ціну на вуглеводні», – йдеться у матеріалі.

Наталія Сокирчук, «Главком»