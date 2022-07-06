Швейцарія відмовляється конфіскувати $500 млн заморожених активів росіян

Президент Швейцарії вважає, що пропозиції про конфіскацію російських активів створять небезпечний прецедент

Швейцарія чинить опір плану України щодо конфіскації заморожених російських активів на $500 млн.

Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс виступив проти цього плану, заявивши, що захист прав власності має основне значення для ліберальної демократії. Він наголосив, що пропозиції про конфіскацію російських активів створять небезпечний прецедент і вимагають конкретного юридичного обґрунтування, повідомляє The Guardian.

«Право власності – це основне право, право людини», – заявив він на конференції в Лугано, додавши, що такі права можуть бути порушені.

«Ви маєте забезпечити захист громадян від влади держави. Це те, що ми називаємо ліберальною демократією», – сказав Кассіс.

Президент Швейцарії додав, що заморожування активів для з'ясування їхньої власності та наявності будь-якого причинно-наслідкового зв'язку з війною або скоєним злочином є законним. Однак необхідно враховувати принцип пропорційності відповідно до міжнародного права.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль визнав, що це лише початок дискусії, але відмовився відступати від ідеї, яку неодноразово просував під час конференції. «Ми пропонуємо знайти формулу створення національного та міжнародного законодавства для можливості конфіскації заморожених активів у разі неспровокованої агресії, яка буде нормою», – сказав прем'єр.

«Ми як країна, яка перебуває в умовах цієї нічим не спровокованої агресії, дуже голосно говоритимемо про цю можливість, тому що розуміємо, що за це має платити агресор, який вбиває наших людей, руйнує нашу інфраструктуру, наші школи, наші лікарні», – додав Шмигаль. Він також заявив, що російські активи на суму $300-500 млрд були заморожені в усьому світі.

Як повідомлялося, СБУ арештувала активи російських компаній на понад 40 млн грн.