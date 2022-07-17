Коли Німеччина послабить антиросійські санкції? Шольц роз’яснив

Олаф Шольц звернувся до німців із проханням проявити терпіння, бо санкції проти Росії не будуть послаблюватися ще довгий час

Федеральний канцлер Німеччини закликав націю до довгого терпіння

Очільник федерального уряду Німеччини наголосив на довгостроковості санкцій, запроваджених проти Росії. Про це Олаф Шольц заявив у статті для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Президент Росії Володимир Путін з його неоколоніальним курсом має бути у будь-якому разі зупинений», – зазначив Шольц у своїй статті.

Тому, пояснив канцлер, антиросійські санкції ще довгий час не будуть послаблюватися.

«Цей шлях не буде легким, навіть для такої сильної та багатої країни, як наша. Нам буде потрібно довге терпіння», – з такими словами Олаф Шольц звернувся до нації.

Нагадаємо, очільник Федерального мережевого агентства Німеччини Клаус Мюллер заявив, що без російського газу країна зиму-2022/23 не зможе пережити.

Але уже влітку 2024-го Німеччина зможе повністю відмовитися від постачання газу із Росії.

Разом з тим, голова МВС Німеччини заявила, що в країні можуть розпочатися акції протесту через зростання ціни на газ.

Додамо, що напередодні стало відомо, що Німеччина вирішила знову запустити 16 електростанцій, які працюють на вугіллі та нафті, а також продовжити дозвіл на експлуатацію для ще 11 таких станцій. Так країна хоче зменшити енергозалежність від Росії.