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Ціна біткоїна знизилася до мінімуму за останні п'ять місяців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Ціна біткоїна знизилася до мінімуму за останні п'ять місяців
Біткоїн продовжив падіння разом із фондовими ринками, які зазнали значних втрат з п'ятниці через слабкі економічні показники в США
фото: Reuters

За останні 24 години біткоїн втратив 12% своєї вартості

Сьогодні, 5 серпня, ціна біткоїна знизилася до мінімуму за останні п'ять місяців, відображаючи загальне падіння на фінансових ринках через зростаючі побоювання стосовно сповільнення економічного зростання в США, що зменшило інтерес до ризикованих інвестицій. Про це пише з посиланням на Investing.

Як зазначається, за останні 24 години біткоїн втратив 12% своєї вартості, впавши до $51 995  досягнувши найнижчого рівня з кінця лютого.

Біткоїн продовжив падіння разом із фондовими ринками, які зазнали значних втрат з п'ятниці через слабкі економічні показники в США. Індекси Уолл-стріт знизились у п'ятницю, тоді як азіатські ринки впали у понеділок і японські акції увійшли в "ведмежий" ринок лише через три тижні після досягнення рекордних висот.

Біткойн та ширші криптовалютні ринки зазнали суттєвих втрат через уникнення ризиків, підсилене високою спекулятивністю біткоїна. Незважаючи на очікування зниження процентних ставок від Федерального резерву, падіння біткоїна продовжилось, оскільки трейдери надали перевагу японській ієні та золоту як більш безпечним активам.

Біткоїн втратив у вартості порівняно з японською ієною та вже пережив значне падіння минулого тижня, коли уряд США активізував обіг приблизно 2 млрд токенів, що натякало на потенційний продаж.

Зниження активності на ринку крипто-деривативів, особливо в американських ETF, також не змогло надати достатньо підтримки біткоїну.

Друга за популярністю криптовалюта Ethereum знизилася до найнижчого рівня з грудня, втративши 21,5% і опустившись до 2,390.13 доларів. Це відбулось на тлі загального спаду на криптовалютних ринках, викликаного ризиковими настроями. Недавні спекуляції щодо спотових біржових фондів Ефіру та їх запуск минулого тижня не змогли стабілізувати ринок.

Інші основні криптовалюти, такі як XRP, SOL і ADA, втратили понад 17% кожна, а мем-токени DOGE і SHIB зазнали падіння приблизно на 18%.

Нагадаємо, деякі депутати Київради мають у власності криптовалюту, причому у одного з них сума заощаджень доволі солідна. Єдиним депутатом, який мав у своїй власності криптоактиви в обох деклараціях (2020 і 2022 років), є депутат від «Удару» Дмитро Білоцерковець. З 2013 року у нього було загалом 398 Bitcoin, загальна вартість яких на момент набуття складала 128 тис. грн (зараз вартість одного біткоїна складає понад $63 тис).

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Теги: криптовалюта Біткоїн

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