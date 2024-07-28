Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп критикує Гарріс за підхід до регулювання криптовалюти

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Трамп критикує Гарріс за підхід до регулювання криптовалюти
Трамп пообіцяв створити в США запас біткойнів і створити консультативну раду з питань криптовалют
фото з відкритих джерел

Виступаючи на великій криптоконференції в Нешвіллі, Трамп намагався прив’язати Гарріс до жорсткого регуляторного підходу індустрії цифрових активів

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп розкритикував віцепрезидентку Камалу Гарріс за політику адміністрації президента Джо Байдена щодо криптовалют. Трамп висловив своє невдоволення під час виступу на конференції Bitcoin 2024 у Нешвіллі, штат Теннессі, і пообіцяв підтримку індустрії цифрових активів. Про це повідомляє Politico.

Трамп звинуватив Гарріс у підтримці жорстких регуляторних заходів, які, за його словами, впроваджує нинішня адміністрація. Хоча віцепрезидентка не робила публічних заяв з цього питання, Трамп заявив, що вона «проти криптовалют».

Експрезидент оголосив про плани, які включають створення запасів біткоїнів, заснування криптоконсультативної ради та призначення на посаду голови Комісії з цінних паперів і бірж людини, прихильної до криптовалют. Він також пообіцяв заборонити Федеральній резервній системі розробку власної цифрової валюти.

«Я обіцяю біткоїн-спільноті, що в день, коли я прийму присягу, антикрипто-хрестовий похід Джо Байдена і Камали Гарріс закінчиться. У той момент, коли я прийму присягу, переслідування припиняться, і закінчиться боротьба проти вашої індустрії. Репресії адміністрації Байдена – Гарріс проти криптовалют і біткоїна неправильні, і це дуже погано для нашої країни», – заявив він.

Кандидат від республіканців також пообіцяв звільнити Гері Генслера, голову Комісії з цінних паперів і бірж, який провів численні розслідування криптовалют і попередив про ризики для інвесторів. Трамп також висловив намір підтримувати стейблкоїни, криптовалюти, що прив'язані до традиційних активів.

«У нас будуть правила, але відтепер їх писатимуть люди, які люблять вашу галузь, а не ненавидять її», – додав він.

Видання зазначає, що виступ Трампа був зустрінутий бурхливими оплесками, хоча раніше він висловлював скептицизм щодо криптовалют. У 2019 році Трамп заявив, що«не є фанатом біткоїна».

Нагадаємо, що Трамп попереджає про можливу третю світову війну у разі свого програшу на виборах.

До слова, речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Україні не слід хвилюватися через можливе призначення Джей Ді Венса віцепрезидентом США, оскільки її підтримує не лише адміністрація США, а й американський народ. 

Теги: Дональд Трамп Біткоїн правила Камала Гарріс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Все залежати від того, наскільки Гарріс зможе переконати виборців, що її президентство стане рішучим
Чи стане Гарріс першою жінкою-президентом США?
23 липня, 09:29
Гарріс дотримується офіційного курсу Байдена і уникає особистих оцінок і примітних заяв
Що можливе обрання Гарріс значитиме для України?
22 липня, 22:40
Перед цим американські слідчі наклали санкції на компанію Boeing за розголошення інформації про розслідування інциденту з дверима літака Boeing 737 Max 9
Влада США звинувачує Boeing у шахрайстві – ЗМІ
1 липня, 04:11
Джон Гербст: «Якщо Трамп прийде у Білий дім, ми не знаємо, якою буде його політика»
Американський дипломат розкритикував Вашингтон і похвалив українців
2 липня, 22:01
У замаху на Трампа підозрюється 20-річний Томас Метью Крукс
Замах на Трампа: експерт розповів, що врятувало кандидата в президенти від смерті
14 липня, 18:58
Правоохоронці перекрили вулицю біля будинку Томаса Метью Крукса
У машині підозрюваного у замаху на Трампа знайшли вибухівку – CNN
14 липня, 20:04
Трамп заявив, що лише Бог врятував його «від немислимого»
Трамп після пережитого замаху анонсував новий виступ на з’їзді республіканців
14 липня, 17:58
Евакуація Трампа з місця скоєння замаху
Україна відреагувала на абсурдний лист Медведчука до Трампа
16 липня, 17:47
Колишнього президента збираються допитати, щоб отримати свідчення жертви
ФБР збирається допитати Трампа у справі про замах
26 липня, 17:08

Політика

Голова контррозвідки Чехії назвав країни, які вважає загрозою для Європи
Голова контррозвідки Чехії назвав країни, які вважає загрозою для Європи
Аномальна спека: в Ірані закрито комерційні та державні установи
Аномальна спека: в Ірані закрито комерційні та державні установи
Туреччина залишила свій військовий контингент у Сомалі на два роки
Туреччина залишила свій військовий контингент у Сомалі на два роки
Камала Гарріс створила обліковий запис у TikTok
Камала Гарріс створила обліковий запис у TikTok
Трамп критикує Гарріс за підхід до регулювання криптовалюти
Трамп критикує Гарріс за підхід до регулювання криптовалюти
Іран та Північна Корея надають військову підтримку Росії у війні проти України – ISW
Іран та Північна Корея надають військову підтримку Росії у війні проти України – ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
18K
Велика релігійна громада на Вінниччині переходить в Українську церкву (фото)
7768
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
6151
Міноборони пояснило, кого найпершими покличуть до війська після оновлення даних
5095
Умань попрощалася з колишнім мером, який загинув на фронті
4168
Майор утік із військової частини, бо довго не був у відпустці: чи покарали його

Новини

Тревел-експертка назвала найдешевші міста Європи для подорожей у 2024 році
Сьогодні, 05:40
Велика релігійна громада на Вінниччині переходить в Українську церкву (фото)
Вчора, 20:52
Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Вчора, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
26 липня, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua