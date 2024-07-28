Трамп критикує Гарріс за підхід до регулювання криптовалюти

Виступаючи на великій криптоконференції в Нешвіллі, Трамп намагався прив’язати Гарріс до жорсткого регуляторного підходу індустрії цифрових активів

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп розкритикував віцепрезидентку Камалу Гарріс за політику адміністрації президента Джо Байдена щодо криптовалют. Трамп висловив своє невдоволення під час виступу на конференції Bitcoin 2024 у Нешвіллі, штат Теннессі, і пообіцяв підтримку індустрії цифрових активів. Про це повідомляє Politico.

Трамп звинуватив Гарріс у підтримці жорстких регуляторних заходів, які, за його словами, впроваджує нинішня адміністрація. Хоча віцепрезидентка не робила публічних заяв з цього питання, Трамп заявив, що вона «проти криптовалют».

Експрезидент оголосив про плани, які включають створення запасів біткоїнів, заснування криптоконсультативної ради та призначення на посаду голови Комісії з цінних паперів і бірж людини, прихильної до криптовалют. Він також пообіцяв заборонити Федеральній резервній системі розробку власної цифрової валюти.

«Я обіцяю біткоїн-спільноті, що в день, коли я прийму присягу, антикрипто-хрестовий похід Джо Байдена і Камали Гарріс закінчиться. У той момент, коли я прийму присягу, переслідування припиняться, і закінчиться боротьба проти вашої індустрії. Репресії адміністрації Байдена – Гарріс проти криптовалют і біткоїна неправильні, і це дуже погано для нашої країни», – заявив він.

Кандидат від республіканців також пообіцяв звільнити Гері Генслера, голову Комісії з цінних паперів і бірж, який провів численні розслідування криптовалют і попередив про ризики для інвесторів. Трамп також висловив намір підтримувати стейблкоїни, криптовалюти, що прив'язані до традиційних активів.

«У нас будуть правила, але відтепер їх писатимуть люди, які люблять вашу галузь, а не ненавидять її», – додав він.

Видання зазначає, що виступ Трампа був зустрінутий бурхливими оплесками, хоча раніше він висловлював скептицизм щодо криптовалют. У 2019 році Трамп заявив, що«не є фанатом біткоїна».

Нагадаємо, що Трамп попереджає про можливу третю світову війну у разі свого програшу на виборах.

До слова, речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Україні не слід хвилюватися через можливе призначення Джей Ді Венса віцепрезидентом США, оскільки її підтримує не лише адміністрація США, а й американський народ.