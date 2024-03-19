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Названо депутатів Київради – найбільших власників криптовалют

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Названо депутатів Київради – найбільших власників криптовалют
У деклараціях депутатів Київради останніх років відзначається збільшення криптовалютних заощаджень
фото: Shutterstock

З 2013 року у власності соратника Кличка Білоцерковця було загалом 398 Bitcoin

Деякі депутати Київради мають у власності криптовалюту, причому у одного з них сума заощаджень доволі солідна. Про це йдеться у даних Руху «Чесно», який проаналізував декларації столичних депутатів від початку каденції та за перший рік повномасштабного вторгнення.

Єдиним депутатом, який мав у своїй власності криптоактиви в обох деклараціях (2020 і 2022 років), є депутат від «Удару» Дмитро Білоцерковець. З 2013 року у нього було загалом 398 Bitcoin, загальна вартість яких на момент набуття складала 128 тис. грн (зараз вартість одного біткоїна складає понад $63 тис).

Названо депутатів Київради – найбільших власників криптовалют фото 1

Попри те, що у декларації Білоцерковця за 2022 рік не зазначена точна кількість криптоактивів, їхня дата набуття та вартість за останньою грошовою оцінкою збігається. Тож, ймовірно, у власності депутата перебуває та сама кількість Bitcoin, а нових не додалося.

Названо депутатів Київради – найбільших власників криптовалют фото 2
Декларація Дмитра Білоцерковця за 2020 рік
Названо депутатів Київради – найбільших власників криптовалют фото 3
Декларація Дмитра Білоцерковця за 2022 рік

Кілька депутатів мали криптоактиви лише у 2020 році – ексдепутат від «Слуги народу» Владислав Трубіцин, Олександр Плужник із забороненої партії ОПЗЖ та Георгій Ясинський від «Європейської солідарності».

У Ганни Свириденко із фракції «Батьківщина», навпаки, криптоактиви увійшли в декларацію вже у 2022 році. Власником 0,00011 Bitcoin та 6,11 Zcash є чоловік депутатки Павло Горбасевич – у гривневому еквіваленті вартість зазначених криптоактивів на дату набуття складала 8407 грн.

Варто додати, що станом на сьогодні, 19 березня, вартість одного біткоїна складає $63 611. До слова, на початку цього місяця він ненадовго піднявся до рекордного рівня, перевищивши $70 тис., оскільки попит інвесторів на нові спотові біржові криптовалюти в США досі зростає. 

Нагадаємо, на початку січня Bitcoin піднявся до 21-місячного максимуму, оскільки інвестори очікували потенційного схвалення біржового фонду біткойна в США. Ціна Bitcoin тоді досягла найвищого рівня за 21 місяць, склавши $47 020,57, згідно з даними Coin Metrics.

До слова, у 2021 році найбільшу суму за біткоїни задекларувала директорка КП «Теплопостачання міста Одеси» Ганна Позднякова – 53 млн грн. За рік першість перейняв заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Сергій Карпенко. У його власності знаходяться біткоїни в еквіваленті 41 млн грн.

Найбільшу кількість біткоїнів за 2022 рік – 121 BTC – задекларував депутат Одеської облради Микита Кузькевич. У гривневому еквіваленті на момент публікації тексту це понад 195 млн грн.

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Теги: Батьківщина Київрада депутат партії Дмитро Білоцерковець Біткоїн

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