Влада Німеччини торгує біткоїнами: скільки вдалось заробити

Продаж біткойнів у Німеччині склав «безпрецедентні» 2,6 мільярда євро

Після «екстренного розпродажу» 49 858 біткоїнів уряду Німеччини вдалося отримати «безпрецедентні» €2,6 млрд ($2,88 млрд). Про це пише Decrypt із посиланням на пресреліз місцевої прокуратури.

Йдеться про активи, конфісковані у піратського порталу Movie2k у січні. На той момент їхня вартість становила близько $2,17 млрд.

Згідно із заявою, процес проти громадян Німеччини та Польщі, звинувачених в управлінні піратськими веб-сайтами та відмиванні грошей, ще триває.

Виручені кошти триматимуть під вартою до завершення кримінальних проваджень щодо громадян Німеччини та Польщі, у яких їх вилучили.

«Виручені кошти спочатку не є ніякими додатковими доходами для федеральної землі Саксонія, а перебувають під вартою до остаточного завершення кримінального розгляду», – заявили представники влади ФРН.

У продажу першої криптовалюти поліції допомагала німецька організація торгівлі Bankhaus Scheich.

«Банку доручили реалізувати біткоїни справедливо і м'яко для ринку», – йдеться в документах.

До слова, біткоїн ненадовго піднявся до рекордного рівня, перевищивши $70 тис., оскільки попит інвесторів на нові спотові біржові криптовалюти в США досі зростає. Зазначається, що провідна криптовалюта вперше перевищила позначку в $70 тис. завдяки попиту інвесторів на нові спотові біржові криптовалюти в США та очікуванням падіння глобальних процентних ставок.

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