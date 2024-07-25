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Біткоїн-інвестори отримали можливість стати громадянами однієї з країн ЄС

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Біткоїн-інвестори отримали можливість стати громадянами однієї з країн ЄС
Португалія надає шанс отримати громадянство власникам біткоїна
фото із відкритих джерел

Громадянство Євросоюзу можна буде отримати через програму «золотої візи» Португалії

Новий фонд пропонує власникам біткоїнів можливість отримати громадянство Євросоюзу через програму «золотої візи» Португалії. Про це пише forklog.

Співзасновник та CEO Unbound Fund Алессандро Паломбо розповів про можливість стати учасником держпрограми при вкладенні через фонд €500 тис у криптовалюту. За його словами, структура стала першою, яка отримала право на участь в ініціативі «золотої візи» з інвестиціями в біткоїн.

Паломбо повідомив, що Unbound Fund вкладає кошти зі 100% пасивним володінням цифровим золотом та не намагається визначити час для продажу активів. Фонд також купуватиме акції BTC- ETF від BlackRock для «безпеки та простоти».

«Я вважаю, що настав час використовувати біткоїн як інструмент для свободи пересування на взаємовигідній основі з Португалією – країною, яку я обрав для проживання своєї родини», – заявив підприємець.

Він підкреслив, що європейська програма «громадянство за інвестиції» є найкращою з «технічних та стратегічних причин».

Паломбо зазначив, що Unbound Fund вже залучив перших клієнтів, партнерів та веде переговори із взаємодоповнювальними командами. Як пише видання, у  грудні 2023 року влада Сальвадора запустила програму, за якою надається посвідка на проживання і шанс отримати громадянство за інвестиції в країну в розмірі $1 млн через біткоїн або USDT.

Нагадаємо, після «екстренного розпродажу» 49 858 біткоїнів уряду Німеччини вдалося отримати «безпрецедентні» €2,6 млрд ($2,88 млрд). Йдеться про активи, конфісковані у піратського порталу Movie2k у січні. На той момент їхня вартість становила близько $2,17 млрд. 

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Теги: влада Біткоїн Португалія громадянство інвестиції

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