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Зухвале вбивство іноземця за Bitcoin. Столичні поліцейські затримали підозрюваних

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зухвале вбивство іноземця за Bitcoin. Столичні поліцейські затримали підозрюваних
Підозрювані дізналися про те, що потерпілий має Bitcoin на суму 7 млн грн
фото: поліція Києва

За даними слідства, зловмисники змусили потерпілого перерахувати біткоїни на їхній криптогаманець, після чого задушили чоловіка

У Києві правоохоронці затримали чотирьох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві іноземця за Bitcoin. Про це повідомляє поліція Києва.

За словами поліцейських, підозрювані, віком від 24 до 29 років, ретельно підготували план викрадення іноземця. Слідство встановило, що чоловіки дізналися про те, що потерпілий має Bitcoin, вартість яких становить майже 7 млн грн.

За даними правоохоронців, підозрювані відстежили адресу проживання чоловіка у Солом'янському районі та близько опівночі, коли він повернувся додому, побили, силоміць затягнули до автомобіля й вивезли в закинуту будівлю на території Київської області.

«Там вони силою змусили потерпілого перерахувати біткоїни на їхній криптогаманець, після чого задушили чоловіка. Щоб приховати сліди злочину змінили номерні знаки та зовнішній вигляд автомобіля, а тіло вивезли у ліс, де закопали, а криптовалюту перевели у готівку», – йдеться в повідомленні.

Інформація про викрадення чоловіка надійшла до поліції близько опівночі – мешканці будинку почули крики та побачили, як декілька невідомих б’ють та силоміць садять до автомобіля чоловіка.

Слідчі поліції Києва розслідують кримінальне провадження, розпочате за чотирма статтями про:

  • умисне вбивство з корисливих мотивів;
  • розбійний напад;
  • незаконне позбавлення волі, вчинене організованою групою осіб;
  • приховування злочину.

Усім затриманим повідомлено про підозру, суд взяв їх під варту без можливості внесення застави. Чоловікам загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, Новий фонд пропонує власникам біткоїнів можливість отримати громадянство Євросоюзу через програму «золотої візи» Португалії.

До слова, російські компанії використовують криптовалюту, щоб обходити санкції при купівлі товарів подвійно призначення, серед яких є компоненти для безпілотників та інше високотехнологічне обладнання.

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Теги: Біткоїн криптовалюта Київ поліція

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