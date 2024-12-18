У Керченській протоці затонули російські танкери: уряд оцінив збитки для Чорного моря

15 грудня хвилі розрубали навпіл танкер «Волгонефть-212» біля берегів Керчі, а через годину після інциденту було пошкоджено ще одне судно – «Волгонефть-239»

Аварія російських танкерів загрожує забрудненням прибережних екосистем і потраплянням нафтової плівки й на інші території Кримського узбережжя

Збитки через аварію двох російських танкерів у Керченській протоці, за попередніми оцінками, можуть сягати $14 млрд. Про це повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук в етері телемарафону.

«Якщо використовувати наші методики з розрахунку збитків, якщо обсяг цих продуктів і становитиме понад 4000 тонн, то вже збитки на $14 млрд для акваторії Чорного моря», – заявила посадовиця.

Вона уточнила, що ця оцінка попередня і ще зміниться після уточнення даних про катастрофу.

«Зараз ми чекаємо на покращення погодних умов, щоб отримати якісні супутникові знімки, необхідні для аналізу ситуації та більш детального моделювання», – пояснила Гринчук.

За словами міністерки, аварія російських танкерів загрожує забрудненням прибережних екосистем і потраплянням нафтової плівки й на інші території Кримського узбережжя. Подібний інцидент стався у 2007 році. Тоді танкер «Волгонефть» зазнав катастрофи в Керченській протоці, внаслідок чого в море вилилося близько 1500 тонн нафти. Навіть через рік після цього концентрація нафтопродуктів у воді в десятки разів перевищувала норму.

Нагадаємо, днями погані погодні умови залишили Росію без двох танкерів. Так, хвилі розрубали навпіл танкер «Волгонефть-212» біля берегів Керчі. А через годину після інциденту було пошкоджено ще одне судно – «Волгонефть-239».

Практично весь чорноморський військовий флот окупантів на дні моря. Тепер вони топлять цивільні кораблі 🤣 pic.twitter.com/3fTTyT57fL — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 15, 2024

Згодом спецслужби Росії повідомили, що на борту «Волгонефть-212» перебувало 13 осіб, на борту «Волгонефть-239» – 14 осіб. Рятувальники врятували 13 членів екіпажу «Волгонефть-212», одна людина загинула.

Також зазначалося, що в результаті аварії двох російських танкерів у води Керченської протоки вилилися 4300 тонн мазуту та, можливо, інших нафтопродуктів. Тож російська мілітаризація Чорного та Азовського морів призводить до нової екологічної катастрофи.