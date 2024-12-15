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Два російські танкери, що затонули в Керченській протоці, можуть спричинити екологічну катастрофу

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Два російські танкери, що затонули в Керченській протоці, можуть спричинити екологічну катастрофу
Хвилі розрубали навпіл танкер «Волгонефть-212» біля берегів Керчі
фото: скріншот із відео

У Чорне море виливаються 4300 тонн мазуту

У результаті аварії двох російських танкерів у води Керченської протоки виливаються 4300 тонн мазуту та, можливо, інших нафтопродуктів. Тож російська мілітаризація Чорного та Азовського морів призводить до нової екологічної катастрофи. Про це йдеться у заяві організації «Грінпіс Україна».

Обидва танкери прямували з вантажем палива для російського флоту, а система визначення місцезнаходження морських суден була вимкнена вже 12 днів. Як зазначає «Грінпіс», дані відстеження від 1 жовтня показують, що маршрут доставки починається з Волгограда і закінчується в Керченській протоці.

Керівник дослідницьких лабораторій Greenpeace на базі Університету Ексетера у Великобританії Пол Джонстон заявив, що будь-який розлив нафти або нафтопродуктів у цих водах може мати серйозні наслідки.

«Розлив, швидше за все, буде визначений переважаючим вітром і течіями, які зараз рухаються на північний схід, і за нинішніх погодних умов його буде надзвичайно важко локалізувати. Якщо забруднення винесе на берег, це призведе до забруднення берегової лінії, яке буде надзвичайно важко очистити. Вплив на довкілля залежатиме від типу розлитої нафти. Важкі залишкові нафтопродукти як мазут, як правило, спричиняють більш помітний вплив, у тому числі, на морську фауну.

З огляду на можливість такого значного впливу на довкілля основна увага має бути зосереджена на тому, щоб спробувати мінімізувати подальший розлив. Якщо кораблі затонуть, то існує ймовірність довготривалого виливу нафти і нафтопродуктів», – зауважив Пол Джонстон.

У «Грінпіс» нагадали, що цей регіон вже страждав від суворих погодних умов, що призвели до витоку 1,2 тис. тонн мазуту з одного російського танкера у 2007 році біля острова Тузла. Це завдало серйозної шкоди, яка спостерігалася навіть за рік після аварії.

«Хоча російські чиновники навряд вживатимуть заходів для зменшення впливу на довкілля, ми продовжуватимемо моніторинг ситуації», – заявили в організації.

Разом з тим, як пише телеграм-канал «База», з танкера «Волгонефть 212» дістали 13 моряків.

Капітану танкера «Волгонефть 212» вдалося вижити, він разом із ще одним членом екіпажу перебуває в реанімації. За даними «Бази», рятувальникам вдалося врятувати весь екіпаж судна (13 осіб) – 11 із них перебувають у лікарні Анапи з обмороженням.

Водночас операцію з порятунку екіпажу танкера «Волгонефть 239» припинено через погані погодні умови і темний час доби. Саме судно щільно сидить на мілині, і екіпажу нічого не загрожує. При цьому всі 14 членів екіпажу живі та здорові. На самому судні працює дизельний генератор, а також є вода і освітлення.

Нагадаємо, що погані погодні умови також залишили Росію й без двох танкерів. Так, хвилі розрубали навпіл танкер «Волгонефть-212» біля берегів Керчі. А через годину після інциденту було пошкоджено ще одне судно – «Волгонефть-239».

Також у Чорному морі затонув уже третій російський корабель за день. Ним став плавучий кран, що пішов на дно біля Ялти. 

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Теги: нафтопродукти Чорне море корабель Україна генератор

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