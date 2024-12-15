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У Керченській протоці тонуть два російські танкери: їх пошкодили хвилі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У Керченській протоці тонуть два російські танкери: їх пошкодили хвилі
«Волгонефть-212» було збудовано 55 років тому
фото з відкритих джерел

На суднах перебувають по 13 членів екіпажу

Хвилі розрубали навпіл танкер «Волгонефть-212» біля берегів Керчі. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Зазначається, що танкер перевозив чотири тонни мазуту. У морі опинилося 13 членів екіпажу. Судно стрімко тоне.

Також є інформація, що через годину після інциденту було пошкоджено ще одне судно – «Волгонефть-239». На цьому танкері теж 13 людей.

Офіційного підтвердження поки немає.

«Волгонефть-212» було збудовано 55 років тому. Він був спочатку звичайним танкером, а 1990-х його вкоротили до стандартів «річка – море». Робили все нашвидкуруч, приблизно так: вирізали центр, викидали його, а потім зварювали корму та ніс, після чого утворився величезний шов посередині. Сьогодні цей шов «розійшовся» після потужного удару хвилі.

Нагадаємо, раніше танкер «Волгонефть-139» пішов під воду за кілька хвилин. Хвилі врізались в корпус та зробили пробоїну, потім пішла тріщина, танкер буквально розділився на дві сторони та затонув.

До слова, триває 1026-й день повномасштабної війни в Україні. Загалом від початку минулої доби відбулося 296 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. 

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Теги: Крим росія Чорне море корабель річка море

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