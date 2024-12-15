У Керченській протоці тонуть два російські танкери: їх пошкодили хвилі
На суднах перебувають по 13 членів екіпажу
Хвилі розрубали навпіл танкер «Волгонефть-212» біля берегів Керчі. Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Зазначається, що танкер перевозив чотири тонни мазуту. У морі опинилося 13 членів екіпажу. Судно стрімко тоне.
Також є інформація, що через годину після інциденту було пошкоджено ще одне судно – «Волгонефть-239». На цьому танкері теж 13 людей.
Офіційного підтвердження поки немає.
Хвилі розрубали навпіл танкер "Волгонафта-212" біля берегів Керчі pic.twitter.com/WRGHLz4Q3A— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 15, 2024
Нагадаємо, раніше танкер «Волгонефть-139» пішов під воду за кілька хвилин. Хвилі врізались в корпус та зробили пробоїну, потім пішла тріщина, танкер буквально розділився на дві сторони та затонув.
До слова, триває 1026-й день повномасштабної війни в Україні. Загалом від початку минулої доби відбулося 296 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
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