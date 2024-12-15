Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Танкери РФ тонуть в Керченській протоці: вже відомо про загиблих

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Танкери РФ тонуть в Керченській протоці: вже відомо про загиблих
13 членів екіпажу «Волгонафта-212» врятовано, один – загинув
скрін із відео

У РФ заявили, що екіпажі одного або обох танкерів у штормових умовах могли не впоратися зі стихією і припуститися помилок в управлінні судном

Спецслужби Росії підтвердили, що в Керченській протоці тонуть два російські танкери «Волгонефть» з нафтопродуктами. Про це передають місцеві Telegram-канали.

За їхніми даними, на борту «Волгонефть-212» знаходились 13 осіб, на борту «Волгонефть-239» – 14 осіб.

Попередньо відомо, що один з танкерів сів на мілину.

На місце інциденту прибув вертоліт з рятувальниками. На поверхні моря вже видно слідки розливу нафтопродуктів. 

13 членів екіпажу «Волгонафта-212» врятовано, один – загинув. Рятувальна операція з іншого судна ще триває.

«Інтерфакс» з посиланням на службу морського пошуку та порятунку пише, що серед основних версій катастрофи танкерів розглядають помилку екіпажу в складних метеоумовах.

«У районі аварії на відстані близько 7 км від берега складні метеоумови, сильний шторм. За попередніми даними, екіпажі одного або обох танкерів у таких умовах могли не впоратися зі стихією і припуститися помилок в управлінні судном. В результаті одне судно отримало критичні пошкодження носової частини, інше також серйозно пошкоджено», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 1026-й день повномасштабної війни в Україні. Загалом від початку минулої доби відбулося 296 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. 

Читайте також:

Теги: корабель Чорне море нафтопродукти вертоліт шторм росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Волгонефть-212» було збудовано 55 років тому
У Керченській протоці тонуть два російські танкери: їх пошкодили хвилі
Сьогодні, 12:04
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 19644 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 12 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
12 грудня, 07:46
Російські кораблі все ще не повернулися до сирійського порту Тартус
РФ спробує налагодити співпрацю з новою владою Сирії, щоб залишити у країні свої війська – ISW
11 грудня, 06:17
Кадр першого у світі бою морських дронів та авіації
Нова реальність у Чорному морі
9 грудня, 20:14
Сирський подякував усім мужнім воїнам, які б'ються і захищають Україну
Сирський привітав військових із Днем Збройних сил України
6 грудня, 09:20
Пасажири кажуть, що заплатили великі гроші, щоб відправитися в подорож
Росіяни застрягли на лайнері посеред льодів Антарктиди: подробиці від Times
30 листопада, 22:40
Китай вивів у море невідомий корабель з цивільним маркуванням
Китай вивів у море невідомий корабель з цивільним маркуванням
27 листопада, 23:32
Генерал-майор Амр Ханафі сказав, що деякі з тих, хто вижив були доставлені літаком для надання медичної допомоги, а інші чекають, поки їх забере єгипетський військовий корабель
У Єгипті затонуло туристичне судно: понад 30 людей зникли безвісти
25 листопада, 13:31
Китайське судно підозрюють у диверсії у Балтійському морі
Швеція підозрює Китай у пошкодженні підводних кабелів – ЗМІ
20 листопада, 11:02

Соціум

Танкери РФ тонуть в Керченській протоці: вже відомо про загиблих
Танкери РФ тонуть в Керченській протоці: вже відомо про загиблих
Російські війська зіткнулись зі ще однією проблемою в Сирії: бракує навіть питної води
Російські війська зіткнулись зі ще однією проблемою в Сирії: бракує навіть питної води
У Керченській протоці тонуть два російські танкери: їх пошкодили хвилі
У Керченській протоці тонуть два російські танкери: їх пошкодили хвилі
Росія використовує для штурмів військових КНДР: аналітики ISW припустили, чим це може закінчитись
Росія використовує для штурмів військових КНДР: аналітики ISW припустили, чим це може закінчитись
У Швейцарії запустили найкрутішу у світі канатну дорогу
У Швейцарії запустили найкрутішу у світі канатну дорогу
Через стрілянину на півночі Франції загинуло щонайменше п’ятеро людей
Через стрілянину на півночі Франції загинуло щонайменше п’ятеро людей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 грудня: ситуація на фронті
110K
Офіцер батальйону «Айдар» розповів, як воюють солдати із Північної Кореї
61K
Newsweek назвав країни, на які нападе Росія після початку третьої світової війни
44K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 грудня 2024
40K
Офіційне «зубожіння» і провал у Кремлівському палаці. Сумний ювілей Таїсії Повалій
17K
До України йде потужна хвиля снігопадів

Новини

Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
Сьогодні, 06:00
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
До України йде потужна хвиля снігопадів
Вчора, 23:04
Фонд підтримки будівництва зеленої генерації в Україні. Інвестор анонсував гарні новини
Вчора, 16:24
ЗМІ назвали стратегічну галузь російської економіки, санкції проти якої мають бути посилені
Вчора, 11:59
14 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua