Танкери РФ тонуть в Керченській протоці: вже відомо про загиблих

У РФ заявили, що екіпажі одного або обох танкерів у штормових умовах могли не впоратися зі стихією і припуститися помилок в управлінні судном

Спецслужби Росії підтвердили, що в Керченській протоці тонуть два російські танкери «Волгонефть» з нафтопродуктами. Про це передають місцеві Telegram-канали.

За їхніми даними, на борту «Волгонефть-212» знаходились 13 осіб, на борту «Волгонефть-239» – 14 осіб.

Попередньо відомо, що один з танкерів сів на мілину.

На місце інциденту прибув вертоліт з рятувальниками. На поверхні моря вже видно слідки розливу нафтопродуктів.

13 членів екіпажу «Волгонафта-212» врятовано, один – загинув. Рятувальна операція з іншого судна ще триває.

«Інтерфакс» з посиланням на службу морського пошуку та порятунку пише, що серед основних версій катастрофи танкерів розглядають помилку екіпажу в складних метеоумовах.

«У районі аварії на відстані близько 7 км від берега складні метеоумови, сильний шторм. За попередніми даними, екіпажі одного або обох танкерів у таких умовах могли не впоратися зі стихією і припуститися помилок в управлінні судном. В результаті одне судно отримало критичні пошкодження носової частини, інше також серйозно пошкоджено», – йдеться в повідомленні.

Практично весь чорноморський військовий флот окупантів на дні моря. Тепер вони топлять цивільні кораблі 🤣 pic.twitter.com/3fTTyT57fL — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 15, 2024

Нагадаємо, триває 1026-й день повномасштабної війни в Україні. Загалом від початку минулої доби відбулося 296 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.