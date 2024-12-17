Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Росії сталася екологічна катастрофа через два танкери, що затонули

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Росії сталася екологічна катастрофа через два танкери, що затонули
Пляжі у Краснодарському краї забруднені
фото: скріншот з відео

З кожного танкера витекло приблизно по 1500 тонн мазуту

Мазут із затонулих танкерів «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239» прибило до берегів Краснодарського краю. Пляжі стали чорними, постраждали тварини. Про це повідомляють росЗМІ.

За словами губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва, плями мазуту винесло на берег на десятки кілометрів від селища Веселівка у Темрюкському районі до станиці Благовіщенської в Анапі.

Місцеві жителі вже знімають відео з «чорними пляжами» і птахами, забрудненими мазутом. Водночас, за словами очевидців, наразі немає бонових загороджень, які б локалізували зону розливу, тому мазут продовжує поширюватися.

За оцінками експертів з РАН (російської академії наук), з кожного танкера витекло приблизно по 1500 тонн мазуту. Зараз на місці екологічної катастрофи працюють понад 250 співробітників ДСНС і 50 одиниць техніки.

Після затоплення танкерів слідчий комітет РФ відкрив справу про порушення правил безпеки руху і експлуатації морського транспорту, що спричинило смерть людини.

Нагадаємо, що погані погодні умови залишили Росію без двох танкерів. Так, хвилі розрубали навпіл танкер «Волгонефть-212» біля берегів Керчі. А через годину після інциденту було пошкоджено ще одне судно – «Волгонефть-239».

Згодом спецслужби Росії повідомили, що на борту «Волгонефть-212» знаходились 13 осіб, на борту «Волгонефть-239» – 14 осіб. Рятувальники врятували 13 членів екіпажу «Волгонафта-212», одна людина загинула.

Також зазначалося, що у результаті аварії двох російських танкерів у води Керченської протоки вилилися 4300 тонн мазуту та, можливо, інших нафтопродуктів. Тож російська мілітаризація Чорного та Азовського морів призводить до нової екологічної катастрофи.

Читайте також:

Теги: флот росіяни росія екологія пляжі корабель

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Війна не припиниться доти, доки Москва не втратить спроможність продовжувати цю війну»
Умови Кремля будуть не про припинення вогню, а про те, якою має бути Україна. Хтось хоче в ГУЛАГ?
25 листопада, 10:22
Китай під час Радбезу ООН закликав до переговорів РФ та України
Китай в ООН знову закликав до якнайшвидших переговорів між Україною та Росією
19 листопада, 02:22
Всі співробітники іноземних дипломатичних представництв продовжують виконувати свої обов’язки на місцях
Центр протидії дезінформації спростував фейк про виїзд співробітників посольств з України
24 листопада, 01:03
Полігон Капустин Яр та прилегле до нього село
Бідність та хвороби. Яким є життя в Капустиному Яру, звідки РФ запускає ракети
26 листопада, 13:18
З жовтня КНДР розпочала постачання артилерійських систем до Росії
Розвідка повідомила, скільки снарядів і ракет КНДР передала Росії з жовтня
29 листопада, 16:35
Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури на Київщині не допущено
Влада повідомила про наслідки російської атаки на Київщину
8 грудня, 12:26
Діти 11 та 14 років стали мішенню переслідувань через проукраїнську позицію родини
Україна повернула з Росії та окупованих територій ще п’ятеро дітей
10 грудня, 02:29
За словами очільника італійського зовнішньополітичного відомства, спочатку важливо домогтися справедливого миру в Україні
Італія висловила готовність відправити миротворців до України
14 грудня, 06:44
Міністр оборони РФ Андрій Білоусов запропонував сформувати новий рід військ
Росія готується до війни з НАТО: названо терміни
Вчора, 13:49

Соціум

У Росії сталася екологічна катастрофа через два танкери, що затонули
У Росії сталася екологічна катастрофа через два танкери, що затонули
Чим запам'ятався генерал Кирилов, якого ліквідувала СБУ
Чим запам'ятався генерал Кирилов, якого ліквідувала СБУ
Російського генерала Кирилова ліквідувала СБУ: деталі
Російського генерала Кирилова ліквідувала СБУ: деталі
Проблеми з психічним здоров'ям людей у ​​світі сягли масштабів пандемії – FT
Проблеми з психічним здоров'ям людей у ​​світі сягли масштабів пандемії – FT
Стало відоме ім’я ліквідованого у Москві генерала
Стало відоме ім’я ліквідованого у Москві генерала
У Москві ліквідовано генерал-лейтенанта РФ і його помічника (фото, відео)
У Москві ліквідовано генерал-лейтенанта РФ і його помічника (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
125K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 грудня: ситуація на фронті
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 грудня 2024
34K
Путін відмовляється зупинятися: нові заяви диктатора про посилення наступу на Україну
25K
Американський корабель вперше за вісім років увійшов до порту головного союзника Китаю
14K
В Україні оголошена повітряна тривога: куди прямують ворожі цілі
13K
Стало відомо, скільки золота залишив після себе Асад у сховищах Сирії

Новини

Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
Сьогодні, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
Вчора, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
15 грудня, 06:00
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua