У Росії сталася екологічна катастрофа через два танкери, що затонули

З кожного танкера витекло приблизно по 1500 тонн мазуту

Мазут із затонулих танкерів «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239» прибило до берегів Краснодарського краю. Пляжі стали чорними, постраждали тварини. Про це повідомляють росЗМІ.

За словами губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва, плями мазуту винесло на берег на десятки кілометрів від селища Веселівка у Темрюкському районі до станиці Благовіщенської в Анапі.

Мазут з російських танкерів «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239», що зазнали краху, прибило до берегів Краснодарського краю



Пляжі стали чорними, постраждали також тварини, пишуть російські пабліки pic.twitter.com/dmrRVEXSgk — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 17, 2024

Місцеві жителі вже знімають відео з «чорними пляжами» і птахами, забрудненими мазутом. Водночас, за словами очевидців, наразі немає бонових загороджень, які б локалізували зону розливу, тому мазут продовжує поширюватися.

За оцінками експертів з РАН (російської академії наук), з кожного танкера витекло приблизно по 1500 тонн мазуту. Зараз на місці екологічної катастрофи працюють понад 250 співробітників ДСНС і 50 одиниць техніки.

Після затоплення танкерів слідчий комітет РФ відкрив справу про порушення правил безпеки руху і експлуатації морського транспорту, що спричинило смерть людини.

Нагадаємо, що погані погодні умови залишили Росію без двох танкерів. Так, хвилі розрубали навпіл танкер «Волгонефть-212» біля берегів Керчі. А через годину після інциденту було пошкоджено ще одне судно – «Волгонефть-239».

Практично весь чорноморський військовий флот окупантів на дні моря. Тепер вони топлять цивільні кораблі 🤣 pic.twitter.com/3fTTyT57fL — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 15, 2024

Згодом спецслужби Росії повідомили, що на борту «Волгонефть-212» знаходились 13 осіб, на борту «Волгонефть-239» – 14 осіб. Рятувальники врятували 13 членів екіпажу «Волгонафта-212», одна людина загинула.

Також зазначалося, що у результаті аварії двох російських танкерів у води Керченської протоки вилилися 4300 тонн мазуту та, можливо, інших нафтопродуктів. Тож російська мілітаризація Чорного та Азовського морів призводить до нової екологічної катастрофи.