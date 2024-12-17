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Третій танкер РФ з мазутом подав сигнал лиха в Чорному морі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Третій танкер РФ з мазутом подав сигнал лиха в Чорному морі
17 грудня капітан танкера «Волгонефть-109» подав сигнал лиха
фото з відкритих джерел

Капітан судна відмовився від евакуації екіпажу, натомість попросив змінити якірну стоянку

У районі порту Кавказ у Чорному морі капітан танкера «Волгонефть-109» подав сигнал лиха через порушення герметичності одного з вантажних танків. Це вже третій випадок з танкерами «Волгонефть», що перевозять мазут.

Російські Тelegram-канали повідомляють, що 17 грудня о 00:30 капітан танкера «Волгонефть-109» подав сигнал лиха. Судно перевозило 4 тис. тонн мазуту, коли було виявлено порушення герметичності четвертого вантажного танка. Мазут почав витікати у баластний танк, однак корпус судна залишився герметичним, і витоку пального у воду не сталося.

На борту танкера перебували 14 членів екіпажу. За даними джерел, їхньому життю нічого не загрожує. Капітан судна відмовився від евакуації екіпажу, натомість попросив змінити якірну стоянку.

Наразі «Волгонефть-109» перебуває у районі селища Кучугури, неподалік мису Пекло.

Інформацію про проблеми з танкером підтвердила державна пропагандистська агенція ТАСС, яка посилається на джерело в оперативних службах.

«Передано сигнал лиха з танкера. Інформація уточнюється», – сказав співрозмовник агентства.

У Морспасслужбі запевнили, що герметичність корпусу танкера, який подав сигнал лиха, не порушена, витоку в море немає. 

Нагадаємо, що погані погодні умови залишили Росію без двох танкерів. Так, хвилі розрубали навпіл танкер «Волгонефть-212» біля берегів Керчі. А через годину після інциденту було пошкоджено ще одне судно – «Волгонефть-239».

Згодом спецслужби Росії повідомили, що на борту «Волгонефть-212» знаходились 13 осіб, на борту «Волгонефть-239» – 14 осіб. Рятувальники врятували 13 членів екіпажу «Волгонафта-212», одна людина загинула.

Також зазначалося, що у результаті аварії двох російських танкерів у води Керченської протоки вилилися 4300 тонн мазуту та, можливо, інших нафтопродуктів. Тож російська мілітаризація Чорного та Азовського морів призводить до нової екологічної катастрофи.

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Теги: рятувальники Кавказ Порту росія корабель флот РФ

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