У Китаї масові протести. На вулицях з'явилися танки (відео)

Люди протестують через заморожені банками вклади

У Китаї тривають протести громадян, котрі намагаються повернути свої заморожені банками заощадження. На тлі загострення на вулиці Жічжао в провінції Шаньдун помітили танки. На відео, які з’явилися в соцмережах, видно, як техніка рухається вулицями, а на узбіччях стоять сотні глядачів, повідомляє opindia.com.

Як пише видання, танки вивели на вулиці, аби стримати протести. Однак, існує також думка, що поява військової техніки не пов’язана із масовими заворушеннями. Повідомляється, що неподалік є навчальна база ВМС, і таке переміщення танків відбувається щороку. А люди, які вишикувалися на вулицях, хотіли лише сфотографувати бойові машини і вони не протестувальники.

Прикметно, що протести відбувалися у провінції Хенань, танки ж помітили у сусідній – Шаньдун.

Із квітня цього року чотири банки у центральній китайській провінції Хенань заморозили вклади на мільйони доларів. Люди, котрі втратили гроші, влаштовували декілька демонстрацій, однак їх вимоги залишалися поза увагою. Відомо, що китайський уряд нетерпимий до протестів, тож вкладники, які наважилися вийти на вулицю, стикнулися з переслідуваннями та залякуваннями.

Повідомляється, що поліція та влада просять людей не брати участі в протестах, навіть погрожуючи втратою роботи, якщо вони з’являться на демонстраціях.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що армія КНР готова зупиняти будь-які спроби відділити Тайвань від Китаю. Фей Фенхе наголосив, Тайвань – це китайський Тайвань, і «возз'єднання батьківщини є абсолютною необхідністю».