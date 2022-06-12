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    Китай попередив світ про нову війну

    Міністр оборони Китаю Вей Фенхе:&nbsp;&laquo;Прагнення добитися незалежності острова &ndash; це глухий кут, марення, приречене на провал&raquo; - Китай попередив світ про нову війну
    Міністр оборони Китаю Вей Фенхе: «Прагнення добитися незалежності острова – це глухий кут, марення, приречене на провал»
    фото:bitnovosti

    Напад на Тайвань? Пекін сипле погрозами

    Армія КНР готова зупиняти будь-які спроби відділити Тайвань від Китаю. Про заявив міністр оборони Китаю Вей Фенхе на конференції з безпеки «Діалог Шангрі-ла» у Сінгапурі.

    «Якщо хтось наважиться спробувати відокремити Тайвань від Китаю, китайська армія обов'язково боротиметься проти цього до кінця, незважаючи на ціну», – цитують китайські ЗМІ заяву міністра.

    Фей Фенхе наголосив, Тайвань – це китайський Тайвань, і «возз'єднання батьківщини є абсолютною необхідністю».

    Він додав, що прагнення добитися незалежності острова – «це глухий кут, марення», приречене на провал.

    Заступник начальника Об'єднаного штабу НВАК генерал-лейтенант Чжан Чженьчжун на брифінгу виступив проти заяв міністра оборони США Ллойда Остіна, який звинуватив Китай під час конференції у «мілітаризації» Південно-Китайського моря.

    Генерал сказав, що поняття «мілітаризація Південно-Китайського моря» більше підходить Сполученим Штатам, оскільки вони регулярно спрямовують військові кораблі та літаки для вторгнення у прилеглі води та повітряний простір китайських островів, ведуть розвідку та цілеспрямовані військові навчання у цьому районі.

    «Справедливо сказати, що Сполучені Штати є найбільшою силою, що сприяє мілітаризації Південно-Китайського моря… Саме США є найбільшим джерелом нестабільності в міжнародному порядку, закулісним маніпулятором глобальних потрясінь та небезпечною загрозою регіональному миру та стабільності», – заявив генерал.

    Як повідомлялося, міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявляв, що Китай «без вагань почне війну», якщо Тайвань проголосить незалежність. Міністр висловив впевненість у перемозі Китаю та зазначив, що військові дії можуть розпочатися, незважаючи на людську ціну.

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    Теги: США Китай незалежність Тайвань #stoprussia
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    Китай попередив світ про нову війну