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  4. Блінкен обіцяє «відверту розмову» з Китаєм щодо війни в Україні – Bloomberg
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    Політика

    Блінкен обіцяє «відверту розмову» з Китаєм щодо війни в Україні – Bloomberg

    Блінкен&nbsp;зустрінеться з представником Китаю у суботу - Блінкен обіцяє «відверту розмову» з Китаєм щодо війни в Україні – Bloomberg
    Блінкен зустрінеться з представником Китаю у суботу
    фото з відкритих джерел

    Посадовець вирушає на Балі в середу, щоб взяти участь у зустрічі міністрів закордонних справ G20

    Державний секретар США Ентоні Блінкен планує зустрітися зі своїм китайським колегою під час саміту в Індонезії, присвяченому наслідкам російського вторгнення. Американський посадовець обіцяє провести відверту розмову про війну в Україні. Про це повідомляє Bloomberg, який цитує чиновників США, зокрема помічника держсекретаря США у справах економіки і бізнесу Раміна Толуї.

    Блінкен вирушає на Балі в середу, щоб взяти участь у зустрічі міністрів закордонних справ G20, перш ніж поїхати до Таїланду.

    Він зустрінеться з представником Китаю у суботу, це буде перша особиста зустріч між ними з жовтня на тлі загострення геополітичної напруги між США та Китаєм, який оголосив про «безмежну» дружбу з Росією безпосередньо перед вторгненням в Україну наприкінці лютого.

    «У нас була низка переговорів на високому рівні з нашими китайськими колегами щодо того, чого ми очікуємо не лише від Китайської Народної Республіки, але й від усіх відповідальних членів міжнародного співтовариства щодо жорстокого вторгнення Росії в Україну», – сказав помічник секретаря США.

    «Я думаю, це буде ще одна можливість відверто поговорити з цього приводу та висловити наші очікування від Китаю щодо України», – додав він.

    Раніше Блінкен розповів про провал Путіна. Також Блінкен звинуватив Росію у збільшенні кількості голодуючих у світі.

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    Теги: росія окупанти США санкції війна Китай Україна окупація Ентоні Блінкен #stoprussia
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    Блінкен обіцяє «відверту розмову» з Китаєм щодо війни в Україні – Bloomberg