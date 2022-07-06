Блінкен обіцяє «відверту розмову» з Китаєм щодо війни в Україні – Bloomberg

Посадовець вирушає на Балі в середу, щоб взяти участь у зустрічі міністрів закордонних справ G20

Державний секретар США Ентоні Блінкен планує зустрітися зі своїм китайським колегою під час саміту в Індонезії, присвяченому наслідкам російського вторгнення. Американський посадовець обіцяє провести відверту розмову про війну в Україні. Про це повідомляє Bloomberg, який цитує чиновників США, зокрема помічника держсекретаря США у справах економіки і бізнесу Раміна Толуї.

Блінкен вирушає на Балі в середу, щоб взяти участь у зустрічі міністрів закордонних справ G20, перш ніж поїхати до Таїланду.

Він зустрінеться з представником Китаю у суботу, це буде перша особиста зустріч між ними з жовтня на тлі загострення геополітичної напруги між США та Китаєм, який оголосив про «безмежну» дружбу з Росією безпосередньо перед вторгненням в Україну наприкінці лютого.

«У нас була низка переговорів на високому рівні з нашими китайськими колегами щодо того, чого ми очікуємо не лише від Китайської Народної Республіки, але й від усіх відповідальних членів міжнародного співтовариства щодо жорстокого вторгнення Росії в Україну», – сказав помічник секретаря США.

«Я думаю, це буде ще одна можливість відверто поговорити з цього приводу та висловити наші очікування від Китаю щодо України», – додав він.

Раніше Блінкен розповів про провал Путіна. Також Блінкен звинуватив Росію у збільшенні кількості голодуючих у світі.

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