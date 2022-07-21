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рус
    Новини

    Теракт у Вінниці: 20-літня дівчина померла, хлопчика терміново госпіталізують до Німеччини (фото)

    Теракт у Вінниці: 20-літня дівчина померла, хлопчика терміново госпіталізують до Німеччини (фото)
    фото: Перше медичне об'єднання Львова

    Близько 45% тіла дитини покрили зовнішні опіки, ще 35% – внутрішні

    Семирічного Романа Олесіва, який отримав важкі опіки 45% поверхні тіла внаслідок ракетного обстрілу Вінниці, відправили на лікування до Німеччини. Мама хлопчика загинула. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили медики Першого медичного об’єднання Львова.

    За словами медиків, хлопчик зараз знаходиться в дуже важкому стані. Близько 45% тіла дитини покрили зовнішні опіки, ще 35% – внутрішні.

    «Опіки настільки глибокі, що місцями навіть досягають кісток. Обгоріло обличчя, верхні і нижні кінцівки, дихальні шляхи. До того ж у Роми закритий перелом лівої руки і кілька уламків від снаряда в черепі», – написали співробітники львівської клініки.

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    Теракт у Вінниці: 20-літня дівчина померла, хлопчика терміново госпіталізують до Німеччини (фото)
    Теракт у Вінниці: 20-літня дівчина померла, хлопчика терміново госпіталізують до Німеччини (фото)
    Теракт у Вінниці: 20-літня дівчина померла, хлопчика терміново госпіталізують до Німеччини (фото)
    Теракт у Вінниці: 20-літня дівчина померла, хлопчика терміново госпіталізують до Німеччини (фото)
    Теракт у Вінниці: 20-літня дівчина померла, хлопчика терміново госпіталізують до Німеччини (фото)
    Теракт у Вінниці: 20-літня дівчина померла, хлопчика терміново госпіталізують до Німеччини (фото)
    Теракт у Вінниці: 20-літня дівчина померла, хлопчика терміново госпіталізують до Німеччини (фото)
    Теракт у Вінниці: 20-літня дівчина померла, хлопчика терміново госпіталізують до Німеччини (фото)
    Теракт у Вінниці: 20-літня дівчина померла, хлопчика терміново госпіталізують до Німеччини (фото)

    За їхніми словами, маленького пацієнта транспортували до Львова. Зараз дитина евакуйована до Німеччини. Ромчика чекає ще низка втручань, в тому числі пересадка шкіри і пластичні операції.

    Повідомляється, що дитина приїхала до Вінниці зі Львова з мамою. Батько Ярослав залишився у Львові. Близько 11 години дня зв’язок з сином і дружиною зник. Сина батько знайшов у Вінницькій обласній лікарні і лише три дні тому за результатами ДНК-експертизи дізнався про смерть 29-річної дружини Галини.

    Також сьогодні стало відомо про смерть 20-річної постраждалої Ольги Лисенко. Так, кількість вбитих росіянами жителів міста зросла до 26 людей. Про це повідомив очільник Вінницької обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Борзов.

    «26… Померла в лікарні 20-річна Ольга Лисенко», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що 14 липня о 10:40 вона була на площі Перемоги. Поверталась додому від стоматолога. Внаслідок російського обстрілу дівчина отримала 98% опіків.

    Нагадаємо, що 14 липня росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря. Працює «гаряча лінія» для пошуку людей після обстрілу центру міста.

    Під час ракетних обстрілів Вінниці загинула маленька дівчинка Ліза, за життя її мами Ірини зараз борються медики.

    Відомо, що російські ракети влучили в будівлю з офісними приміщеннями в одному з центральних і людних у цей час районів Вінниці. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.

    Читайте також: Акт тероризму. Що відомо про ракетний удар по Вінниці (фото, відео)
    Теги: росія окупанти Німеччина війна Дня захисту дітей Вінниця лікарня Україна окупація #stoprussia
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    Теракт у Вінниці: 20-літня дівчина померла, хлопчика терміново госпіталізують до Німеччини (фото)