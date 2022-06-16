У Росії загорілося найбільше газове родовище (відео)

Уренгойське родовище вважається одним з найбільших у світі

У Росії на території Уренгойського газового родовища спалахнув трубопровід. Про це повідомляють російські ЗМІ.

На ділянці «Газпром видобуток Уренгой» між газовими промислами 7-8 стався розрив труби діаметром 1,4 метра.

У пресслужбі компанії «Газпром видобуток Уренгой» заявили, що наразі пожежа локалізована, а «робота ведеться в штатному режимі».

Зазначимо, що Уренгойське родовище належить до найбільших у світі. Його запаси газу становлять до 10 трлн кубічних метрів газу.

Нагадаємо, 11 червня у Брянській області РФ намагалися підірвати нафтопровід «Дружба», невідомі встановили три вибухові пристрої.

Відомо, що одним із вибухових пристроїв пошкодив трансформаторну підстанцію з енергоблоком засувки нафтопроводу. Вирва 40 на 20 см залишилася у місці прокладання кабелю після вибуху. Ще один – пошкодив протипідкопну трубу – додатковий засіб захисту, який заривають у землю на режимних об'єктах залишивши вирву 40 на 60 сантиметрів.

25 квітня у російському Брянську сталася масштабна пожежа на нафтобазі. Загорілися резервуари з паливом. Гасіння пожежі тривало більше тижня, з'їхалися рятувальники із семи регіонів Росії.

За повідомленнями місцевих жителів в пабліках, перед двома пожежами прогриміло два вибухи, зокрема в районі заводу Сільмаш, і спалахнула пожежа в районі нафтобази «Дружба».