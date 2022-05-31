  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
  4. «Газпром» зупиняє поставки газу до Нідерландів та Данії
рус
    Економіка та фінанси

    «Газпром» зупиняє поставки газу до Нідерландів та Данії

    Росія використовує енергетику як зброю, а не для ведення чесного бізнесу - «Газпром» зупиняє поставки газу до Нідерландів та Данії
    Росія використовує енергетику як зброю, а не для ведення чесного бізнесу
    фото з відкритих джерел

    Так виглядає шантаж з вимогою платити за газ у рублях

    Почалися дзвіночки майбутнього активного енергетичного тиску Росії на Європу. «Газпром» зупиняє постачання газу до Нідерландів та Данії. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

    «Так виглядає шантаж з вимогою платити за газ у рублях. Раніше вже було зупинене постачання до Польщі, Болгарії, Фінляндії. Так, кожна з цих країн пришвидшить диверсифікацію та виграє від того, що не піддалася на шантаж», – написав Єрмак.

    На його думку, ці приклади вкотре підтверджують, що Росія використовує енергетику як зброю, а не для ведення чесного бізнесу.

    Тим часом Польща достроково розриває угоду на постачання російського газу, яка була підписана у 1993 році і яка діяла до кінця 2022 року.

    Раніше президент РФ Володимир Путін підписав указ про оплату за газ в рублях для «недружніх країн». Якщо «недружні країни» відмовляться від цієї схеми оплати, вони перестануть отримувати газ попри чинні контракти, підписані раніше із російською стороною.

    Теги: росія окупанти газ Газпром війна путін Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Газпром» зупиняє поставки газу до Нідерландів та Данії