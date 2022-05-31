«Газпром» зупиняє поставки газу до Нідерландів та Данії

Росія використовує енергетику як зброю, а не для ведення чесного бізнесу

Так виглядає шантаж з вимогою платити за газ у рублях

Почалися дзвіночки майбутнього активного енергетичного тиску Росії на Європу. «Газпром» зупиняє постачання газу до Нідерландів та Данії. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Так виглядає шантаж з вимогою платити за газ у рублях. Раніше вже було зупинене постачання до Польщі, Болгарії, Фінляндії. Так, кожна з цих країн пришвидшить диверсифікацію та виграє від того, що не піддалася на шантаж», – написав Єрмак.

На його думку, ці приклади вкотре підтверджують, що Росія використовує енергетику як зброю, а не для ведення чесного бізнесу.

Тим часом Польща достроково розриває угоду на постачання російського газу, яка була підписана у 1993 році і яка діяла до кінця 2022 року.

Раніше президент РФ Володимир Путін підписав указ про оплату за газ в рублях для «недружніх країн». Якщо «недружні країни» відмовляться від цієї схеми оплати, вони перестануть отримувати газ попри чинні контракти, підписані раніше із російською стороною.