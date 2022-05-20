«Газпром» перестане постачати газ Фінляндії: деталі

21 травня Фінляндія залишиться без російського газу

Фінляндська компанія Gasum отримала попередження від російського «Газпрому» шодо припинення постачання газу. Про це інформує пресслужба Gasum.

«Газпром» заявив, що в суботу 21 травня, о сьомій ранку (фінський час аналогічний київському – ред.), припиняє постачання природного газу на територію Фінляндії.

Фінляндська компанія зазначила, що, починаючи із завтрашнього дня, протягом усього літнього періоду буде постачати газ споживачам із інших джерел через газопровід Balticconnector, який з’єднує Фінляндію та країни Балтії.

«Дуже прикро, що постачання природного газу за нашим контрактом буде припинене. Проте ми ретельно готувались до цієї ситуації, і за умови, що не буде збоїв у газотранспортній мережі, ми зможемо забезпечити всіх наших споживачів газом у найближчі місяці», – запевнив генеральний директор Gasum Міка Вільянен.

Нагадаємо, що 18 травня Фінляндія (разом зі Швецією) у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі офіційно подала заявки на вступ до НАТО. Процес вступу, який, як очікується, займе всього кілька тижнів. Тепер заявку має погодити кожен з 30 союзників у Північноатлантичному альянсі.

Зазначимо, що увесь час підготовки вступу Фінляндії до НАТО Росія погрожувала цій країні розгорнути ядерну зброю біля їхніх кордонів. Заступник міністра закордонних справ країни-агресора Сергій Рябков заявляв, що РФ не буде «просто миритися» із вступом Фінляндії до Альянсу, а МЗС заявляло про кроки у відповідь «як військово-технічного, так і іншого характеру».

Втім, 18 травня, сам очільник МЗС Росії Сергій Лавров зробив іншу заяву – мовляв, вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу нічого принципово не змінить.

Але пізніше речниця російського МЗС Марія Захарова наголосила, що на вступ Фінляндії до Альянсу Росія відповість військовими заходами.