Займалися «незвичайною діяльністю». Болгарія висилає 70 дипломатів РФ

Болгарія натякає, що РФ намагається втручатися в її внутрішні справи

Експрем'єр Болгарії Кіріл Петков заявив журналістам у парламенті, що 70 дипломатів посольства Росії в Болгарії повернуться до Москви. Про це повідомляє Novini.bg.

«Більшість із них працювали на зовнішньополітичні відомства, і їхня дипломатична роль була скоріше прикриттям», – додав Петков.

За його словами, ці 70 осіб, які обіймали різні офіційні посади в посольстві Росії, які займалися «незвичайною діяльністю». Він відмовився розкрити подробиці, оскільки вони засекречені.

«Це не агресія проти російського народу – просто коли іноземні уряди намагаються втручатися у внутрішні справи Болгарії, у нас є інститути протидії», – сказав Петков.

При цьому у російському посольстві в Софії підтвердили факт висилки дипломатів. «Болгарія вирішила видворити 70 дипломатів та представників технічного персоналу посольства Росії», – йдеться в повідомленні.

У МЗС Росії заявили, що Кремль відповість на цей «недружній крок» Болгарії.

Нагадаємо, на початку червня Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія відмовилися пропускати літак із Сергієм Лавровим напередодні його візиту до Сербії.

У зв'язку з інцидентом запланований на 6-7 червня візит міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Сербії був скасований.