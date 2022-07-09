Болгарія зістрибує з газової голки РФ: країна під'єдналась до Південного газового коридору

Interconnector Greece-Bulgaria дозволить отримувати газ з азербайджанського родовища Шах-Деніз, а також скраплений газ з різних джерел через термінали у Греції

Interconnector Greece-Bulgaria дозволить отримувати газ з азербайджанського родовища Шах-Деніз, а також скраплений газ з різних джерел через термінали у Греції

«Кінець російської монополії» – прокоментував прем’єр Болгарії Петков

Прем'єр-міністри Болгарії та Греції Кирил Петков та Кіріакос Міцотакіс у п'ятницю, 8 липня, взяли участь у церемонії завершення будівництва трубопроводу-інтерконектора IGB, який з'єднав газові мережі двох країн. Він дозволить постачати до Болгарії азербайджанський газ з Південного газового коридору, повідомила пресслужба болгарського уряду.

Церемонія відбулась біля грецького міста Комотіні, де розташована початкова точка інтерконектора протяжністю 182 км.

Петков оголосив, що запуск цього газопроводу означає «кінець російської газової монополії» у Болгарії. Потужність газопроводу – 3 млрд кубометрів на рік.

Очікується, що Болгарія зможе отримувати з Греції не тільки азербайджанський газ, а й зріджений газ зі США або країн Перської затоки. Болгарія вже замовила партії зрідженого газу з грецького терміналу Ревітусса в Афінах.

Потужність газопроводу може бути збільшена до 5 млрд кубометрів. Надлишок може йти до Румунії (а звідти, можливо, й до України) або Північної Македонії.

Раніше Болгарія задовольняла понад 90% своїх потреб імпортом російського газу. Після відмови платити Росії в рублях, «Газпром» повністю призупинив постачання газу компанії «Булгаргаз». Тоді Болгарія почала пробні постачання газу з Азербайджану.

Нагадаємо, 27 квітня російський «Газпром» поінформував болгарську газову компанію Bulgargaz про припинення постачання газу з 27 квітня. Міністерство енергетики Болгарії заявило, що вживаються заходи щодо забезпечення альтернативних постачань газу та необхідності обмежувати споживання газу в країні немає.

Після цього у Болгарії заявили, що більше ніколи не вестимуть переговорів з «Газпромом» щодо імпорту російського газу, тому що він виявився ненадійним партнером.

Як повідомлялося, Путін підписав указ про оплату за газ в рублях для «недружніх країн». Як заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Росія не зможе вимагати від Європи оплату за газ в рублях.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Болгарія знайшла заміну російському газу.

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