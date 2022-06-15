Відвідувачів економічного форуму в Петербурзі вітала пачка харчової соди (відео)

Сода сиділа в позі лотоса та підморгувала відвідувачам

Сода сиділа в позі лотоса та підморгувала відвідувачам

На екранах помітили мультиплікацію пачки соди з людськими кінцівками

Гостей Петербурзького міжнародного економічний форуму зустрічала… харчова сода. На екранах помітили мультиплікацію пачки соди з людськими кінцівками, очима й ротом, повідомляє Meduza. Вона щось замішувала, сиділа в позі лотоса та підморгувала відвідувачам.

Крім того, на честь відкриття заходу губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов та ватажок «ДНР» Денис Пушилін разом здійснили залп із гармати в Петропавлівській фортеці.

«Холостий постріл Дениса Пушиліна із гармати, на честь відкриття форуму, нікого не здивував. Фейковий лідер випускає фейковий снаряд – гарна ілюстрація сьогоднішнього стану російської економіки. Як це розбачити?», – поділився враженнями від форуму Сергій Биков.

Нагадаємо, на Петербурзький міжнародний форум як закордонні гості приїхали представники афганського Талібану та ватажок невизнаного збройного формування «ДНР» Денис Пушилін.

Іншими особливостями цього річного економічного форуму у Петербурзі буде відсутність зустрічей Путіна із міжнародними журналістами та інвесторами, які відбувалися раніше кожного року.

А також під час виступу на форумі президент Росії планує зробити якусь «надзвичайно важливу заяву», яку саме – Кремль поки що приховує.