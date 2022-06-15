Президент розповів Джонсону про оборонні потреби України

Зеленський розповів Джонсону про ситуацію на полі бою та оборонні потреби України

Лідери держав обговорили ситуацію на полі бою

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Про це Зеленський сказав у своєму зверненні.

«Щойно завершив розмову з Борисом Джонсоном. Ключові теми – оборонна підтримка та координація кроків напередодні важливих зустрічей у червні», – сказав Зеленський.

Лідери держав обговорили ситуацію на полі бою, а також оборонні потреби України.

«На постійному зв'язку з Борисом Джонсоном. Узгодили позиції напередодні важливих міжнародних заходів. Обговорили ситуацію на полі бою, оборонні потреби України та загрози продовольчій безпеці», – написав глава держави у Twitter.

На постійному зв'язку з @BorisJohnson. Узгодили позиції напередодні важливих міжнародних заходів. Обговорили ситуацію на полі бою, оборонні потреби України та загрози продовольчій безпеці. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 15, 2022

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що його запросили на саміти Великої сімки та НАТО.