Президент розповів Джонсону про оборонні потреби України
Лідери держав обговорили ситуацію на полі бою
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Про це Зеленський сказав у своєму зверненні.
«Щойно завершив розмову з Борисом Джонсоном. Ключові теми – оборонна підтримка та координація кроків напередодні важливих зустрічей у червні», – сказав Зеленський.
Лідери держав обговорили ситуацію на полі бою, а також оборонні потреби України.
«На постійному зв'язку з Борисом Джонсоном. Узгодили позиції напередодні важливих міжнародних заходів. Обговорили ситуацію на полі бою, оборонні потреби України та загрози продовольчій безпеці», – написав глава держави у Twitter.
На постійному зв'язку з @BorisJohnson. Узгодили позиції напередодні важливих міжнародних заходів. Обговорили ситуацію на полі бою, оборонні потреби України та загрози продовольчій безпеці.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 15, 2022
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що його запросили на саміти Великої сімки та НАТО.