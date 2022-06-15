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    Політика

    Президент розповів Джонсону про оборонні потреби України

    Зеленський розповів Джонсону про ситуацію на полі бою та оборонні потреби України - Президент розповів Джонсону про оборонні потреби України
    Зеленський розповів Джонсону про ситуацію на полі бою та оборонні потреби України
    фото: Офіс президента

    Лідери держав обговорили ситуацію на полі бою

    Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Про це Зеленський сказав у своєму зверненні.

    «Щойно завершив розмову з Борисом Джонсоном. Ключові теми – оборонна підтримка та координація кроків напередодні важливих зустрічей у червні», – сказав Зеленський.

    Лідери держав обговорили ситуацію на полі бою, а також оборонні потреби України.

    «На постійному зв'язку з Борисом Джонсоном. Узгодили позиції напередодні важливих міжнародних заходів. Обговорили ситуацію на полі бою, оборонні потреби України та загрози продовольчій безпеці», – написав глава держави у Twitter.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що його запросили на саміти Великої сімки та НАТО.

    Теги: росія окупанти НАТО війна Володимир Зеленський Україна президент окупація Боріс Джонсон #stoprussia
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    Президент розповів Джонсону про оборонні потреби України