Залужний пояснив значення Сєвєродонецька в обороні Луганщини

На Луганщині противник намагається атакувати одночасно в дев’яти напрямках

Триває запекла боротьба за Луганщину. Противник зосередив на півночі області свої основні ударні сили і намагається атакувати одночасно на дев’яти напрямках. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний.

«Наступ ведеться з півдня на північ на напрямках Попасна-Комишуваха і далі на Лисичанськ, Попасна-Миколаївка, Попасна-Берестове, з півночі на південь на напрямках Богородичне-Словʼянськ, Ізюм-Словʼянськ, нижче – Попасна-Світлодарськ, зі сходу на захід у напрямку Сєвєродонецьк-Лисичанськ, а також на напрямках Сєвєродонецьк-Метьолкіне, Тошківка-Комишуваха», – проінформував головнокомандувач.

За словами Залужного, аби витіснити наших військових, ворог застосовує авіацію, реактивні системи залпового вогню, артилерію.

Головнокомандувач також наголосив, що Сєвєродонецьк – це ключова точка в системі оборонної операції Луганської області. Місто не може розглядатися ніяк інакше.

«Усі, хто сьогодні в строю, – герої. Дякую вам за службу! Дякую всім, хто підтримує і вірить у Збройні Сили України! Вічна Памʼять і слава полеглим воїнам! Ми українці! Ми вистоїмо! Ми переможемо! Слава Україні!», – підсумував Залужний.

Нагадаємо, російські війська за місяць важких боїв за Сєвєродонецьк взяли під контроль більшу частину міста. Українські війська утримують промзону. Про це йдеться у щоденному огляді британської розвідки про війну РФ проти України.