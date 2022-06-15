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    Події в Україні

    Залужний пояснив значення Сєвєродонецька в обороні Луганщини

    У Сєвєродонецьку тривають важкі бої - Залужний пояснив значення Сєвєродонецька в обороні Луганщини
    У Сєвєродонецьку тривають важкі бої
    фото з відкритих джерел

    На Луганщині противник намагається атакувати одночасно в дев’яти напрямках

    Триває запекла боротьба за Луганщину. Противник зосередив на півночі області свої основні ударні сили і намагається атакувати одночасно на дев’яти напрямках. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний.

    «Наступ ведеться з півдня на північ на напрямках Попасна-Комишуваха і далі на Лисичанськ, Попасна-Миколаївка, Попасна-Берестове, з півночі на південь на напрямках Богородичне-Словʼянськ, Ізюм-Словʼянськ, нижче – Попасна-Світлодарськ, зі сходу на захід у напрямку Сєвєродонецьк-Лисичанськ, а також на напрямках Сєвєродонецьк-Метьолкіне, Тошківка-Комишуваха», – проінформував головнокомандувач.

    За словами Залужного, аби витіснити наших військових, ворог застосовує авіацію, реактивні системи залпового вогню, артилерію.

    Головнокомандувач також наголосив, що Сєвєродонецьк – це ключова точка в системі оборонної операції Луганської області. Місто не може розглядатися ніяк інакше.

    «Усі, хто сьогодні в строю, – герої. Дякую вам за службу! Дякую всім, хто підтримує і вірить у Збройні Сили України! Вічна Памʼять і слава полеглим воїнам! Ми українці! Ми вистоїмо! Ми переможемо! Слава Україні!», – підсумував Залужний.

    Нагадаємо, російські війська за місяць важких боїв за Сєвєродонецьк взяли під контроль більшу частину міста. Українські війська утримують промзону. Про це йдеться у щоденному огляді британської розвідки про війну РФ проти України.

    Міністерство внутрішніх справ заявило про загрозу захоплення рашистами одного із міст України наближчим часом.

    Про ситуацію в регіонах України станом на ранок 15 червня читайте тут.

    Теги: росія окупанти війна українці військові житло Україна Луганськ міст місто окупація #stoprussia Валерій Залужний Віталій Кім Геннадій Лагута
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    Залужний пояснив значення Сєвєродонецька в обороні Луганщини