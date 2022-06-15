Путін віддячив «за вірність» своїй головній пропагандистці (документ)

За щоденну брехню росіянам Скабєєва отримала від президента мільйон премії

Скабєєвій нарахували премію за «вірність професії та Батьківщині»

Головні пропагандисти Кремля до Дня Росії отримали щедрий подарунок від Володимира Путіна. Згідно із наказом диктатора, за брехню, яку вони щоденно щедро ллють до вух росіян, журналістам виписали немаленькі премії. Про це свідчить документ, який з’явився у мережі.

Так, Антон Златопольський, Дмитро Кисельов та Андрій Кондрашов отримали по два мільйона рублів, а Ольга Скабєєва, Марія Сіттель та Євген Рожков – по мільйону.

Премії пропагандистам нарахували за «вірність професії та Батьківщині».

Нагадаємо, нещодавно росіяни поширювали фейк про те, що Сполучені Штати Америки нібито «помилково надали Україні дві тактичні ядерні ракети».

Додамо, що раніше російська пропаганда уже заявляла, що Україна накопичила величезні запаси урану та плутонію на Запорізькій атомній електростанції для створення ядерної бомби.