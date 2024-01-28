Washington Post: Трамп готується до торгової війни з Китаєм

Трамп планує масштабну економічну атаку на Китай у разі свого переобрання

Трамп обговорює з радниками можливість запровадження імпортних мит на китайські товари

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зважує варіанти нової масштабної економічної атаки на Китай у разі своєї перемоги на майбутніх президентських виборах. Про це пише Washington Post з покликанням на анонімні джерела.

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Очікується, що плани Трампа на Китай можуть спровокувати глобальну торговельну війну.

Зокрема, під час свого публічного виступу екпрезидент США заявляв про бажання зменшити торговельний статус КНР. У приватних бесідах, про які розповіли джерела, Трамп обговорює з радниками можливість запровадження мит у розмірі 40% або 60%.

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За оцінками аналітиків, будь-який із цих сценаріїв призведе до величезних витрат для США та світових економік, і вони значно перевищать наслідки торгової війни у перший президентський термін.

Нагадаємо, що колишній президент США Дональд Трамп випереджає чинного американського лідера Джо Байдена в загальнонаціональному опитуванні виборців.

Як повідомлялося, Дональд Трамп переміг на президентських праймеріз Республіканської партії в Нью-Гемпширі, випередивши свою конкурентку, кандидатку в президенти від Республіканської партії Ніккі Гейлі.

За повідомленням Financial Times, США зволікають із допомогою Україні, оскільки республіканці піддаються впливу експрезидента Дональда Трампа, який вимагає, аби партія відхилила компромісну угоду щодо імміграції у Конгресі.